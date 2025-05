Caixa realiza primeiro financiamento habitacional do Minha Casa, Minha Vida para classe média

A Caixa Econômica Federal oficializou o primeiro contrato de financiamento habitacional dentro da nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida voltada à classe média. Criada pelo Ministério das Cidades, a nova categoria oferece prazos de até 35 anos (420 meses) e taxa de juros fixa de 10% ao ano.

Para imóveis novos, o financiamento pode cobrir até 80% do valor total, independentemente da localização. Já no caso de imóveis usados, a cobertura varia conforme a região: até 60% nas regiões Sul e Sudeste, e até 80% nas demais.

A nova faixa é destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 12 mil e abrange imóveis com valor de até R$ 500 mil.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, celebrou a operação inaugural e destacou:

"Estamos muito satisfeitos em celebrar a concessão do primeiro crédito dessa nova fase do programa. Acreditamos que, em breve, muitas outras famílias também estarão comemorando a realização do sonho da casa própria. Essa linha amplia o acesso ao crédito habitacional com condições mais favoráveis. É uma união entre Caixa e Governo Federal em prol do bem-estar dos brasileiros"