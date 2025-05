São Gonçalo inicia revitalização da Praça do Vila Lage na próxima semana

Mais uma novidade está chegando para os gonçalenses, especialmente para os moradores do bairro Vila Lage! A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar, a partir da próxima segunda-feira (19), a requalificação da praça que fica na Rua Doutor Alberto Torres, no bairro Vila Lage.

As intervenções serão realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, após a criação de vagas de estacionamento, dentro do projeto do novo corredor viário da cidade, o MUVI – Mobilidade Urbana Verde Integrada, executado numa parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura.

“Em virtude da execução das obras do MUVI, houve uma readequação da geometria da via, para incorporar novas vagas de estacionamento para apoio aos comércios que funcionam de frente à praça. Nosso objetivo é fazer com que o trânsito do município de São Gonçalo seja seguro e auxilie os comerciantes e moradores dos bairros”, disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo e visa acompanhar as melhorias que o bairro recebeu com as obras do MUVI. É o que afirma Rafaela Santana, secretária da Semgipe.

“Essa é a única praça da região e pretendemos revitalizá-la para fornecer o melhor para os moradores do bairro, que merecem um espaço de qualidade para poder levar os filhos para brincar. As obras do MUVI já transformaram o bairro e vamos seguir fornecendo o melhor que podemos para a população”, disse.

Projeto da Praça – O projeto da nova praça inclui bancos e mesas de concreto, lixeira, bicicletário, novos brinquedos (como gangorra tripla, casa do Tarzan, balanço duplo) e equipamentos de academia, além do paisagismo, pavimentação, piso emborrachado, piso intertravado, rampas de acessibilidade e grama.