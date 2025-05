Após perda de seguidores de Virgínia Fonseca, confira as mulheres mais seguidas no Instagram

Uma das maiores curiosidades que rondam a mente dos usuários do Instagram é descobrir quais são as personalidades femininas nacionais e internacionais mais seguidas nas redes sociais. A dúvida aumentou ainda mais após Virginia Fonseca, nome relevante na internet, começar a perder inúmeros seguidores por causa da CPI das Bets.

Para acabar com as dúvidas, o jornal O SÃO GONÇALO fez uma lista das mulheres mais influentes no Instagram, tanto no Brasil quanto no exterior. A maior parte das integrantes da lista também desempenha outras funções, como empresária, atriz, cantora, entre outras ligadas ao entretenimento e ao mundo corporativo.

Mulheres mais seguidas no Brasil

Em primeiro lugar da lista está a cantora Anitta, com 64 milhões de seguidores. A artista possui uma carreira nacional consolidada e está em constante ascensão no cenário internacional. Em seu perfil, os seguidores podem encontrar publicações relacionadas a lançamentos de músicas, clipes e documentários sobre sua vida pessoal, além de momentos em família e viagens.



Ocupando o segundo lugar do ranking está a humorista, apresentadora e atriz Tatá Werneck, somando 56,6 milhões de seguidores na rede social. Os conteúdos publicados por ela dizem respeito à sua família, com muitas fotos e vídeos ao lado de sua filha, Clara Maria, e do ator e marido, Rafael Vitti. Além disso, também há publicações relacionadas à sua carreira.

No terceiro lugar está a atriz e CEO da Mimalissa, Larissa Manoela, reunindo 53,8 milhões de seguidores. A famosa, que cresceu em frente às câmeras, compartilha com seu público momentos românticos ao lado do marido e ator André Luiz Frambach, além de ensaios fotográficos e diversos trabalhos profissionais.

Em quarto lugar está Virginia Fonseca, com 52,9 milhões de fãs no Instagram. Mãe de três filhos e casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital também iniciou sua carreira muito jovem, aos 17 anos, em 2016. Desde então, vem conquistando seu público com diversas publicações diárias, muitas ao lado da família e amigos, mas também relacionadas ao seu programa no SBT. Atualmente, é CEO da empresa de cosméticos Wepink.

Entretanto, a famosa vem perdendo seguidores, cerca de 500 mil, após participar da CPI das Bets.

Outro nome de destaque na lista de personalidades femininas mais seguidas é a apresentadora e atriz Maisa Silva, com 48,7 milhões de seguidores. A influenciadora foi uma das crianças mais icônicas do Brasil, quando esteve à frente do "Bom Dia e Companhia", no SBT. Suas postagens incluem capas de revista que estrelou, momentos com amigos, viagens, família, além de bastidores de novelas e programas nos quais participa.

Em sexto lugar, está outra mulher que cresceu aos olhos do público, a atriz Bruna Marquezine, com 44,9 milhões de seguidores. Conhecida por ser mais discreta, a famosa compartilha em seu feed trailers de seus trabalhos, publicidade para marcas e momentos importantes de sua carreira, como sua passagem pelo Oscar.



Na sétima posição da lista está a atriz Marina Ruy Barbosa, com 42 milhões de seguidores. A ruiva compartilha publicações voltadas a ensaios fotográficos, capas de revistas nas quais estrelou, entre outras relacionadas à sua carreira.

Uma rainha nunca perde a sua majestade, e por isso a cantora sertaneja Marília Mendonça também aparece na lista, em oitavo lugar, com 40,1 milhões de seguidores que continuam a celebrar sua voz e alegria por meio das redes sociais. O perfil da cantora, falecida em 2021, vítima de um acidente de avião, se resume a homenagens à artista, além de rifas abertas ao público para que possam adquirir objetos pessoais de Marília, com o dinheiro sendo revertido para o Instituto Marília Mendonça. Atualmente, a conta é administrada pela família da cantora.

Em nono lugar está a também cantora sertaneja Simone Mendes, com 40 milhões de seguidores. No feed de seu perfil oficial, é possível encontrar diversas publicações anunciando seus shows e músicas novas, além de fotos e vídeos de suas apresentações e momentos cantando.



Ocupando o décimo lugar, está a atriz Paolla Oliveira, atualmente em cena como Heleninha em Vale Tudo, novela da Globo. A atriz possui 37,9 milhões de seguidores e compartilha com seus fãs conteúdos relacionados à sua vida pessoal, bastidores de seus trabalhos, fotos e também conteúdos de publicidade.



Mulheres mais seguidas internacionalmente

De longe, a mulher mais seguida do Instagram hoje em dia é a cantora, atriz e empresária americana, Selena Gomez, com 420 milhões de seguidores. A famosa divide com seus fãs projetos e o cotidiano com a família, amigos e outros nomes internacionais de peso.



Ocupando o segundo lugar está Kylie Jenner, que reúne 393 milhões de seguidores. No feed da influenciadora e empresária americana é possível encontrar campanhas publicitárias, mas também fotos e vídeos que registram sua presença em eventos de luxo.

Em terceiro lugar está a cantora e atriz indicada ao Oscar de 2025, Ariana Grande, com 375 milhões de seguidores. No ramo da música, Ariana Grande é uma das vozes mais ouvidas em streaming e, em seu perfil, pode-se encontrar projetos profissionais e pessoais.



No quarto lugar está Kim Kardashian, com 356 milhões de seguidores no Instagram. A famosa é empresária e influenciadora e tem o hábito de fazer publicações sobre saúde e rotinas de ensaios.



A cantora Beyoncé está em quinto lugar da lista, com 311 milhões de seguidores. As publicações da artista estão relacionadas às próprias produções, como álbuns, filmes, shows e turnês.



Em sexto lugar está outra Kardashian, dessa vez Khloé Kardashian, com 303 milhões de seguidores. A famosa compartilha momentos com a família e amigos, mas também projetos profissionais e campanhas publicitárias.



Mais uma Kardashian está no ranking das mulheres mais seguidas: em sétimo lugar está Kendall Jenner, com 287 milhões de seguidores. O conteúdo da influenciadora e empresária está relacionado ao compartilhamento com seus fãs de momentos pessoais e também de projetos pessoais, além de ensaios fotográficos.

A cantora e compositora Taylor Swift não pode ficar de fora da lista. Ocupando o oitavo lugar, ela possui 281 milhões de seguidores, e compartilha em seu feed momentos de suas apresentações ao redor do mundo, lançamentos de álbuns e projetos que ainda estão sendo organizados.

Com um total de 248 milhões de seguidores, a cantora Jennifer Lopez. No seu perfil, podemos encontrar publicações relacionadas aos seus shows e registros com familiares e amigos.

Em décimo lugar está a cantora Nicki Minaj, com 225 milhões de seguidores. Seu conteúdo é parecido com o das outras personalidades, pois compartilha novos álbuns, ensaios fotográficos para publicidade e momentos de suas turnês.