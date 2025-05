Confirmado primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, nesta sexta-feira (16), que foi confirmada a presença do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), popularmente conhecida como gripe aviária, em granja de galinhas no Brasil. A detecção ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Esse é o primeiro foco de gripe aviária detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil, visto que, desde 2006, a circulação do vírus ocorre principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

"O Mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo", disse a nota do Ministério.

Riscos para humanos

O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas).

De acordo com o Mapa, as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência já foram iniciadas e visam não somente debelar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população.

A pasta também está realizando a comunicação oficial aos entes das cadeias produtivas envolvidas, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil.

Ao longo desses anos, para prevenir a entrada dessa doença no sistema de avicultura comercial brasileiro, várias ações vêm sendo adotadas, como:

- Monitoramento de aves silvestres;

- Vigilância epidemiológica na avicultura comercial e de subsistência;

- Treinamento constante de técnicos dos serviços veterinários oficiais e privados;

- Ações de educação sanitária;

- Implementação de atividades de vigilância nos pontos de entrada de animais e seus produtos no Brasil.

Tais medidas foram cruciais e se mostraram efetivas e eficientes para postergar a entrada da doença na avicultura comercial brasileira ao longo desses quase 20 anos, salientou o Mapa.

Cepa no Brasil

A gripe aviária está relacionada a um conjunto de cepas do Influenza que circula principalmente entre aves. A cepa encontrada no Brasil é a H1N5, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Até agora, ela havia sido encontrada apenas em aves silvestres no Brasil.

Autoridades brasileiras asseguraram que estão preparadas para identificar e conter novos casos. "O Serviço Veterinário brasileiro vem sendo treinado e equipado para o enfrentamento dessa doença desde a primeira década dos anos 2000", informou o Ministério.

Em nota, a ABPA e a Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) ressaltaram que "as medidas necessárias para o contingenciamento da situação foram rapidamente adotadas, e a situação está sob controle e monitoramento dos órgãos governamentais".