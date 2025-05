Chuva ou Sol? Veja a previsão do tempo para o final de semana em São Gonçalo e Niterói

Após a passagem de uma frente fria que atingiu o estado do Rio de Janeiro no último fim de semana, as notícias são boas para os que querem aproveitar os próximos dias. De acordo com o Climatempo, a previsão para sábado e domingo é de tempo firme e sem chance de chuva.

Em São Gonçalo e Niterói, os termômetros devem alcançar a máxima de 26°C neste fim de semana, chegando aos 29°C somente na próxima quarta-feira (21). Já no Rio, a máxima será de 31°C já neste sábado (17). Confira a previsão completa:

SÃO GONÇALO

- Sexta-feira (16): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo.

- Sábado (17): Máxima de 26°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo.

- Domingo (18): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite segue com muitas nuvens.

- Segunda-feira (19): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite segue com muitas nuvens.

- Terça-feira (20): Máxima de 28°C e mínima de 19°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

- Quarta-feira (21): Máxima de 29°C e mínima de 20°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

NITERÓI

- Sexta-feira (16): Máxima de 26°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo.

- Sábado (17): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo.

- Domingo (18): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite segue com muitas nuvens.

- Segunda-feira (19): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite segue com muitas nuvens.

- Terça-feira (20): Máxima de 28°C e mínima de 20°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto sem nuvens.

- Quarta-feira (21): Máxima de 28°C e mínima de 20°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto sem nuvens.

RIO DE JANEIRO

- Sexta-feira (16): Máxima de 30°C e mínima de 17°C. Sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Sem previsão de chuva.

- Sábado (17): Máxima de 31°C e mínima de 16°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

- Domingo (18): Máxima de 29°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Segunda-feira (19): Máxima de 29°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Terça-feira (20): Máxima de 30°C e mínima de 19°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite tempo aberto ainda sem nuvens.

- Quarta-feira (21): Máxima de 31°C e mínima de 19°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite tempo aberto ainda sem nuvens.