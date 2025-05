Pequenos negócios, grandes oportunidades: Águas do Rio apoia empreendedores locais

Empreender é transformar sonhos em realidade — e transformar boas ideias em oportunidades de crescimento. Com esse propósito, a Águas do Rio, em parceria com a Firjan, iniciou mais um Programa de Formação de Empreendedores. O projeto vai além do básico: oferece capacitação prática para que pequenos empresários saiam da fase de sobrevivência e avancem rumo ao crescimento sustentável. Nos encontros que serão realizados, mais de 25 participantes vão mergulhar em temas como planejamento, gestão e marketing, com um objetivo em comum: impulsionar seus negócios de forma estruturada.

De olho na evolução da jornada empreendedora, microempresários de diversos segmentos participaram da aula inaugural na terça-feira, dia 13. A iniciativa também ocorre no Rio de Janeiro e em cidades da Baixada Fluminense, ampliando o alcance da ação nas áreas atendidas pela concessionária. Ao todo, serão quatro encontros, abordando Planejamento Estratégico, Atendimento ao Cliente, Gestão Financeira e Marketing, para auxiliar cada participante na construção do modelo ideal para seu empreendimento.

A expectativa é de avanços significativos. Os alunos desejam aprimorar a gestão e elevar o desempenho de suas empresas com o suporte oferecido pela Águas do Rio. Alfredo dos Santos, dono de um food truck em Itaboraí, destaca a relevância da proposta:

“São poucas empresas que oferecem oportunidades para as pessoas aprenderem a empreender. Vim aqui buscar orientações para desenvolver melhor meus negócios”.

Para Bruna Batista, supervisora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, o objetivo é capacitar os participantes para os desafios do mercado e, futuramente, incluí-los na cadeia de fornecedores da empresa. “Queremos que esses empreendedores estejam qualificados para atender às demandas do mercado e aproveitem as oportunidades que surgirem”, explica.

Mais conhecimento, mais oportunidades

Angélica Silva, moradora de Santa Luzia, em São Gonçalo, trabalha como trancista há quase uma década e sonha em expandir seu negócio. Ela enxergou no programa a chance de aprimorar a gestão financeira e fortalecer suas estratégias de marketing para ampliar a base de clientes.

“Espero agregar conhecimento, já que tenho dificuldades com a parte financeira. Quero aprender a aplicar melhor os recursos para crescer e levar meu negócio para Maricá”, afirma.

Essa não é a primeira vez que a Águas do Rio investe na capacitação de moradores das comunidades onde atua. No ano passado, cerca de 30 líderes comunitários participaram de um curso de desenvolvimento de projetos sociais. Além disso, uma parceria com o Senac proporcionou a 200 jovens a oportunidade de se qualificarem em áreas como estética e beleza.

Para Diogo Freitas, diretor executivo da Águas do Rio, ações como essa evidenciam o compromisso da empresa com o desenvolvimento social.

“Essa é uma forma de nos aproximarmos das pessoas, indo além da prestação de serviços. É uma maneira de gerar novas oportunidades e contribuir para a melhoria da qualidade de vida”, conclui.