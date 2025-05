Morre aos 74 anos a bisneta da princesa Isabel

A bisneta da princesa Isabel, Cristina Maria do Rosário Leopoldina de Bourbon-Orleans e Bragança, morreu aos 74 anos, nesta quinta-feira (15), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A morte foi confirmada pelo Museu Imperial, situado em Petrópolis, cidade natal de Cristina.

“Presença constante nos eventos da instituição, D. Cristina demonstrava grande apreço pela preservação do patrimônio histórico e cultural. Uma das fotografias do acervo institucional do museu registra sua participação na inauguração da exposição ‘D. Maria da Glória’, momento que simboliza sua aproximação com o Museu Imperial”, informa a nota.

A bisneta da princesa Isabel sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto se recuperava de uma cirurgia abdominal no Hospital da Unimed.

Cristina Maria, que nasceu na cidade de Petrópolis, era filha de Dom Pedro de Gastão de Orleans e Bragança e irmã de Francisco de Orleans Bragança. Se casou com Antônio Marinho, e juntos tiveram duas filhas, Anna Teresa e Paola Maria. Ela deixa um neto.

A integrante da família imperial era formada em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Depois que se aposentou foi morar no distrito de Itaipava.

A bióloga adorava cavalos e desde jovem gostava de montar, costume que herdou do pai. Em diversas fotografias de família, Cristina aparece ao lado dos animais, que tinham um espaço importante em sua vida.

Velório

Cristina será velada no sábado (17), na funerária Oswaldo Cruz. O sepultamento está marcado para o mesmo dia, no Cemitério Municipal de Petrópolis.