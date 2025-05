Com recorde de inscrições, Jogos Escolares do Rio de Janeiro começam neste sábado

No próximo sábado (17/05), começam os Jogos Escolares do Rio de Janeiro – JERJ 2025. O torneio, realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do RJ (Feerj), teve este ano mais de 9 mil inscrições de alunos de escolas públicas e particulares de todas as regiões do estado, batendo o recorde histórico de participantes na competição, de pouco mais de 5 mil.

"Os Jogos Escolares são uma celebração do talento, da dedicação e do espírito esportivo da juventude fluminense. É motivo de grande orgulho ver tantos jovens participando e superando limites. Este recorde histórico de inscrições mostra que estamos no caminho certo ao investir no esporte como ferramenta de inclusão, educação e cidadania. O Governo do Estado seguirá firme nesse compromisso", afirma o governador Cláudio Castro.

Jovens estudantes de 11 a 17 anos vão competir em 20 modalidades individuais e coletivas. As etapas classificatórias abrangem as cinco regiões do estado. O destaque do fim de semana de estreia é o vôlei de praia, disputado na praia do Leme, a partir das 8h. Destes confrontos, sairá o representante do Rio de Janeiro para as competições nacionais. Esta modalidade foi a que mais cresceu do ano passado para este.

Além da modalidade de praia, o futsal será realizado em Guaratiba e o handebol em Seropédica. Ainda em maio, ocorrem as competições de judô, basquete, ginástica artística, badminton e vôlei em diferentes municípios.

"Ter jovens de todas as regiões do estado competindo em 20 modalidades diferentes mostra a força e o alcance do esporte escolar no Rio de Janeiro. É uma oportunidade única para esses estudantes vivenciarem a experiência de uma competição oficial, muitos pela primeira vez, e se desenvolverem dentro e fora das quadras. Nossa missão é justamente essa: garantir que o esporte esteja presente em todas as partes do estado, com estrutura, incentivo e acolhimento", destaca o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Jebs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), e nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O projeto não tem custo para as escolas e os alunos recebem um kit participante cedido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que também presta apoio logístico na competição.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) será responsável pelo fornecimento de água potável aos atletas durante os Jogos, em conformidade com a Lei da Hidratação, que obriga a oferta gratuita de água potável em eventos esportivos e culturais.