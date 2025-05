Centros veterinários de São Gonçalo oferecem consultas de baixa complexidade

Os pré-agendamentos podem ser realizados através do aplicativo Colab - Foto: Divulgação

Os pré-agendamentos podem ser realizados através do aplicativo Colab - Foto: Divulgação

Os Centros de Atendimentos Veterinários Municipais (Cavems) de Alcântara e Mutuá, em São Gonçalo, oferecem três tipos de serviços: castrações de cães e gatos; vacinação antirrábica e as consultas de baixa complexidade. As consultas ambulatoriais são realizadas por ordem de chegada em dois turnos: manhã e tarde.

Ao todo, o Cavem Alcântara tem dois consultórios e oferece 28 consultas por dia, de segunda a sexta. Elas são divididas em dois turnos: 14 durante a manhã e 14 na parte da tarde. No Mutuá, há um consultório e são oferecidas 14 vagas, também divididas entre manhã e tarde – 7 em cada turno. Para o primeiro turno, os tutores devem chegar até 8h para garantir as vagas. Para o turno da tarde, devem chegar entre 12h e 13h30.

“A unidade oferece as consultas básicas, aquelas que não envolvem risco à vida do animal. É feita uma avaliação dos problemas mais simples como pequenas lesões (sem sinais de infecção grave), problemas de pele, orientação sobre alimentação, comportamentos, cuidados essenciais, resfriados e diarreias, por exemplo. Também fazem curativos e aplicação de medicações injetáveis”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

As unidades não realizam exames laboratoriais ou de imagem, não oferecem internações e não atendem os casos de emergência (traumas, convulsões, parvovirose e doenças crônicas, por exemplo). “Conforme o quadro de cada animal, as veterinárias prescrevem medicações e exames. Os veterinários também orientam como os tutores devem proceder em casa. Os animais podem voltar para as consultas de reavaliação”, finalizou.

A vacina antirrábica fica disponível durante todo o ano (enquanto tiver estoque disponível). O imunizante é aplicado sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

As castrações podem ser agendadas pelo aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp) quando as vagas estão disponíveis ou presencialmente nas unidades de segunda a sexta (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 11h. Há requisitos para os agendamentos.

Os Cavems funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.