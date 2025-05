Prefeitura de Niterói e PF fecham empresa de segurança que atuava sem autorização em Icaraí

Uma ação coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança da Prefeitura de Niterói, em conjunto com a Polícia Federal, autuou e fechou uma empresa de segurança privada que atuava de forma irregular no bairro de Icaraí. Os agentes federais foram acionados pelo município após denúncias de que haveria milicianos em atividade na Rua Presidente Backer.

Os policiais federais estiveram na Rua Presidente Backer nesta quarta-feira (14) em ação de fiscalização de atividade de segurança privada. Foi constatado que o veículo que ficava estacionado na via e chegou a ser apontado como pertencendo a milicianos, na verdade, era de uma empresa de segurança privada que prestava serviço para dois edifícios.

Embora houvesse um contrato com ambos os condomínios, a empresa não era registrada na Polícia Federal para exercer essa atividade. A Lei nº 7.102/1983 determina que a fiscalização da segurança privada é uma das atribuições da PF e cabe à instituição conceder ou cancelar alvarás de funcionamento desse tipo de negócio, entre outras ações.

O prefeito Rodrigo Neves enfatizou que não há espaço na cidade para que a segurança privada irregular atue.

“Niterói é uma das poucas cidades da região metropolitana do Rio que não tem milícias dominando bairros e territórios e, no que depender de nosso trabalho e das forças de segurança pública da cidade, vai seguir protegida desse mal que afeta gravemente a vida e a segurança pública de muitas cidades no Rio. Estamos atentos e trabalhando em conjunto com as forças de segurança pública para combater todos os tipos de crime, garantindo a qualidade de vida de todos os niteroienses. Importante os cidadãos divulgarem a informação correta: em Niterói não tem milícias dominando bairros e nem terá, mas é fundamental cortar o mal pela raiz, as fake news de um lado e serviços de segurança privada irregulares de outro. Agradeço a ação da Polícia Federal no caso”, afirmou o prefeito.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança da Prefeitura de Niterói, Felipe Ordacgy, ressaltou que a administração municipal age em prol da tranquilidade dos niteroienses.

"Fazemos um trabalho constante para que a cidade permaneça como uma das mais seguras no Estado do Rio e no país, ajudando no combate a todos os tipos de crimes. De motos barulhentas a ferros-velhos clandestinos, passando por monitoramento de vias, atuamos em parceria principalmente com as polícias Federal, Civil e Militar, além da Guarda Municipal, coibindo irregularidades”, disse.