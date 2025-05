1° Passeio Ciclístico do Muvi acontece no próximo domingo

800 ciclistas inscritos no evento vão se deslocar do Clube Mauá - Foto: Divulgação

No próximo domingo (18), São Gonçalo vai ser palco do 1° Passeio Ciclístico do Muvi. A partir das 7h, cerca de 800 ciclistas inscritos no evento vão se deslocar do Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, até a Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato. Neste trecho, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo vai interditar a faixa de rolamento à esquerda da Avenida Presidente Kennedy e da Rua Jaime Figueiredo, sentido Niterói.

A previsão do encerramento do evento é às 12h. A saída do passeio será acompanhada por viaturas da Guarda Municipal, que atuarão na abertura e no fechamento do comboio.

No trecho entre o Clube Mauá e o Clube Tamoio, haverá batedores da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, garantindo a proteção da linha de ciclistas. E, no trecho entre o Clube Tamoio e a Praça dos Ex-Combatentes, a equipe de sinalização viária vai instalar cones ao longo da via, reservando a faixa da esquerda, de modo a assegurar a realização segura do passeio.

Além de estimular o uso das bicicletas e hábitos saudáveis, o evento vai apresentar a estrutura do novo corredor viário e os painéis pintados pela equipe do projeto Cidade Ilustrada, que contam um pouco da história da cidade. No passeio, ainda haverá premiação, com distribuição de medalhas, brindes e sorteios de bicicletas.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.