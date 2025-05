Rodovia estadual em Araruama ganha nova iluminação

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, e a prefeita de Araruama, Daniela Soares, inauguraram na noite desta quarta-feira, 14, a nova iluminação da RJ-102. Foram instalados 250 postes com lâmpadas de LED em uma extensão de 10 quilômetros, com investimento de R$1,6 milhão, para aumentar a segurança na rodovia estadual. Além da modernização das luminárias, a SEIOP, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), está implantando 13 quilômetros de ciclofaixa na RJ-102, e nova iluminação na RJ-138, que liga Araruama ao distrito de São Vicente, garantindo mais segurança para moradores e visitantes.

Em todo o estado, o DER está investindo R$57 milhões na manutenção, expansão e modernização da iluminação pública nas rodovias estaduais. O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destacou os benefícios dos serviços para a região e a importância das parcerias com as prefeituras com o Governo do Estado nos projetos de infraestrutura.

"Iluminar as rodovias é cuidar das pessoas. A modernização da iluminação vai melhorar a segurança. Esse trabalho é resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Araruama. A prefeita Daniela Soares nos procurou para pedir prioridade nessa demanda tão aguardada pelos moradores e me sinto honrado de estar hoje aqui para inaugurar ao lado dela a nova iluminação".

A construção de 13 quilômetros de ciclofaixa nas duas margens da RJ-102, entre o entroncamento com a RJ-106 e o distrito de Praia Seca, já iniciada pela SEIOP, vai aumentar a segurança para o motorista e para quem precisa se deslocar diariamente para ir ao trabalho de bicicleta, por exemplo. Durante a inauguração, a prefeita de Araruama, Daniela Soares, ressaltou que a população é a maior beneficiada com a união de forças entre o Governo do Estado e a Prefeitura.

"Estamos trazendo mais luz e mais segurança para os moradores e visitantes de Araruama. Essa modernização, feita com o apoio e parceria do Governo do Estado, é prova de que quando unimos forças, quem ganha é a população. Nosso compromisso é cuidar de cada canto da cidade, do centro aos distritos".

A SEIOP, por meio do Programa Asfalto Presente, executado pelo DER, também investiu na pavimentação de ruas de Araruama, com o repasse de cerca de R$2 milhões em insumos para levar o asfalto para a porta de casa das pessoas. O envio do material comprado foi repassado para a prefeitura, através de convênio, para ajudar a melhorar a qualidade de vida de moradores do município.