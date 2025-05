Festival de Churrasco agita o Mercado Municipal de Niterói

Prepare-se para um fim de semana épico em Niterói! De 16 a 18 de maio, o Mercado Municipal recebe o The Rock Park Barbecue Festival, um dos maiores eventos de churrasco e rock da cidade. O encontro reunirá mestres assadores de todo o Brasil, atrações musicais para todos os gostos e uma programação infantil especial — tudo com entrada gratuita!

Além de cortes nobres e carnes defumadas no melhor estilo BBQ, o festival contará com shows ao vivo, DJs e até transmissão de futebol no telão. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível, que será doado a instituições de apoio social.

Programação musical completa do festival:

Local: Estacionamento do Mercado Municipal de Niterói

Datas: Sexta (16), sábado (17) e domingo (18) de maio

Horários:

Sexta: 16h às 23h

Sábado e domingo: 12h às 23h

Sexta-feira – 16/05

16h às 20h – DJ

20h às 21h30 – Purano (Seattle Classics)

21h30 às 22h – DJ

22h às 23h – Rock Fellows (Rock nacional e internacional)

Sábado – 17/05

12h – DJ

14h – Lekolé (Show infantil)

15h30 – DJ

17h às 19h – Gaspar Gaspar Band (Southern Blues Rock)

19h às 21h – DJ

21h às 23h – Fisheye (Rock nacional e internacional)

Domingo – 18/05

12h – DJ

14h – Mágico (Show infantil)

16h30 às 18h30 – Banda Imortais (Rock Brasil 80)

18h30 – Botafogo x Flamengo ao vivo no telão

21h às 23h – Señor José (Rock internacional)

Entrada franca:

Basta levar 1kg de alimento não perecível e contribuir com uma boa causa.

Endereço: Rua Santo Antônio, 53 – Centro, Niterói, no estacionamento do Mercado Municipal.

Mais informações: (21) 99649-2471