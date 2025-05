Tentativa de assalto na Rua da Feira, em Alcântara, termina com um preso

Um homem foi preso após uma tentativa de assalto na Rua da Feira, uma das vias mais movimentadas do Alcântara, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (15). Ele e outros dois homens, que fugiram, são acusados de envolvimento no crime. Segundo testemunhas, eles teriam trocado tiros com seguranças do estabelecimento que tentavam assaltar.

O tiroteio aconteceu nesta manhã. A confusão atraiu a atenção de transeuntes e uma pequena multidão se aglomerou no local para acompanhar a ação. Enquanto o trio tentava fugir, um dos homens foi detido e levado pela Polícia para a 74ª DP (Alcântara), que investiga o crime. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Leia também:

➢Suposto chefe do CV do Ceará é preso indo ao médico no Rio

➢ Alerj aprova projeto que pode renomear Estação de Charitas como ‘Ator Paulo Gustavo’