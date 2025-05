Transformação digital: ABDI injeta R$ 3,6 milhões para apoiar digitalização industrial em três cidades do RJ

Indústrias localizadas nos municípios de Niterói, Maricá e Itaboraí vão receber apoio técnico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para implementarem a transformação digital de seus negócios. A Agência fará o aporte de R$3,6 milhões para estimular a adoção e o desenvolvimento de tecnologias da indústria 4.0 nas empresas, com objetivo de gerar emprego qualificado, investimentos e maior competividade regional.

A ação integra o Projeto Estratégia de Ampliação da Indústria 4.0, fruto de convênio já firmado entre a ABDI, a UFF e a Fundação Euclides da Cunha (FEC), no ano passado, para fomentar o diagnóstico de maturidade digital de empresas e da indústria criativa da região Leste Fluminense.

Na quinta-feira, 15 de maio, às 14h, a ABDI participa da assinatura de termos de cooperação técnica com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e as prefeituras de Niterói, Maricá e Itaboraí. Como parte do convênio, a ABDI fará o diagnóstico situacional das indústrias dos três municípios. Na prática, as empresas receberão diagnóstico de maturidade digital, identificando capacidades e potencialidades para se adaptarem às tecnologias 4.0, de forma a melhorar seus processos, produtos e serviços.

O aporte financeiro da Agência possibilitará, ainda, a execução de atividades, que incluem pesquisa, capacitações e ações coordenadas para promover a adoção de tecnologias e promover a cooperação entre os diferentes atores do ecossistema de inovação.

O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, que estará presente no evento, destaca o potencial da iniciativa. “Por meio da adoção de tecnologias da indústria 4.0, vamos aumentar a competitividade e produtividade da Região do Leste Fluminense. Vamos estimular a transformação digital e a economia criativa, gerando empregos qualificados e mais investimentos”.

A adesão dos municípios ao projeto fortalecerá a implementação de uma base de cooperação mútua para a execução de atividades de pesquisa e diagnóstico relacionadas à economia solidária, circular e cooperativismo nos três municípios.

A assinatura será realizada em cerimônia no Solar do Jambeiro e contará com a presença do presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, do reitor da UFF Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, além do vice-prefeito de Maricá João Maurício de Freitas.

Ampliação da Indústria 4.0

O projeto tem como foco o fortalecimento da indústria e da economia criativa no Estado do Rio de Janeiro, por meio da indução à transformação digital e ao aumento da maturidade tecnológica nos territórios envolvidos.

O plano de trabalho contempla etapas como a articulação institucional, diagnóstico da maturidade digital das indústrias locais, mobilização de atores estratégicos, capacitação de gestores e trabalhadores. Também prevê a realização de fóruns para discussão e formulação de estratégias de desenvolvimento industrial. A previsão é que o trabalho seja realizado em dois anos e os resultados sejam utilizados como metodologia para aplicação da experiência em outros municípios do país.

O projeto envolverá os seguintes eixos de atuação:

- Eixo de Vocação Econômica: mapeamento e fortalecimento das atividades produtivas locais;

- Eixo de Maturidade Tecnológica: avaliação e indução da transformação digital nas indústrias;

- Eixo de Cadeias de Suprimento: identificação de gargalos e oportunidades na articulação produtiva regional;

- Eixo de Economia Solidária, Circular e Cooperativismo: valorização de modelos sustentáveis e colaborativos.

Serviço: Evento de assinatura de termos de cooperação Projeto Estratégia de Ampliação da Indústria 4.0 no Rio de Janeiro

Data: 15 de maio de 2025 (quinta-feira).

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Pres. Domiciano, 195 - Ingá.

Horário: 14h

Sobre a ABDI

A ABDI formula e executa ações que contribuem para o desenvolvimento do setor produtivo nacional. Sua missão é promover a transformação digital dos negócios por meio do estímulo à adoção e à difusão de tecnologias, a novos modelos de negócios e à política de neoindustrialização, com atenção especial à economia sustentável e à indústria verde.

A Agência atua na interface entre governo e empresas para qualificar políticas públicas e ações estratégicas voltadas ao aumento da competitividade e da produtividade da economia brasileira frente aos desafios da era digital.