Papa Leão XIV: Vaticano anuncia Robert Prevost como novo sumo pontífice da Igreja Católica

Estadunidense escolheu nome Papa Leão XIV e vai substituir o Papa Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril - Foto: Divulgação/Vatican News

Estadunidense escolheu nome Papa Leão XIV e vai substituir o Papa Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril - Foto: Divulgação/Vatican News

O cardeal agostiniano Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o 267º Sumo Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. O estadunidense foi anunciado pelo Vaticano na tarde desta quinta-feira (8) — ele adotará o nome Papa Leão XIV e vai substituir o Papa Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca.

Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e começou a trajetória religiosa aos 22 anos. Ele era bispo emérito de Chiclayo, no Peru, até sua ordenação como Papa. O cardeal é o primeiro papa norte-americano na história e passou a maior parte de seu sacerdócio na América Latina. Ele recebeu o título de cardeal em 2023, ordenado pelo Papa Francisco.

Leia também:

Habemus Papam! Fumaça branca no Vaticano anuncia novo papa; nome será anunciado em breve

Bicicletas e motos elétricas ganham espaço como alternativa ao trânsito nas grandes cidades

Também em 2023, o norte-americano foi acusado por três mulheres de acobertar casos de pedofilia cometidos por dois padres no Peru. Segundo as denúncias, elas sofreram abusos sexuais enquanto crianças e procuraram Prevost para denunciar os episódios em 2020. O caso foi encaminhado para o Vaticano dois anos depois e segue em investigação para. A diocese peruana nega que as acusações tenham sido acobertadas e o único dos padres acusados que ainda cumpria funções eclesiásticas foi afastado.

O conclave para a eleição do novo papa começou na última quarta-feira (7). Cento e trinta e três cardeais participaram da votação, que se encerrou às 13h08 desta quinta-feira (8), segundo dia de conclave.