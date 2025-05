Eventos esportivos defendem a inclusão no Rio de Janeiro

Festival Paralímpico, Núcleo de Esporte Adaptado e seletivas escolares movimentam o mês de maio no Rio com atividades para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação

Festival Paralímpico, Núcleo de Esporte Adaptado e seletivas escolares movimentam o mês de maio no Rio com atividades para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação

Dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicam que existem no país cerca de 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 9% da população brasileira. Diante de números tão significativos, o esporte surge como uma importante ferramenta de inclusão. Neste mês, o Rio de Janeiro vai receber três importantes iniciativas promovidas pelo Governo do Estado por meio da Suderj: o Festival Paralímpico, no dia 24; o Núcleo de Esporte Adaptado (30); e as seletivas das Paralimpíadas Escolares (31).

Criado para ampliar o número de estudantes atendidos em diferentes modalidades, o Festival Paralímpico acontecerá no Complexo Esportivo da Rocinha. A iniciativa vai permitir que qualquer pessoa presente pratique as atividades com os paratletas matriculados nas redes pública e particular de ensino. Aberto a todas as idades, o evento terá disputas de atletismo, judô, futebol, natação, rugby em cadeiras de rodas e futebol em cadeiras de rodas.

Leia também:

Só ontem (14) quase meio milhão de beneficiários do INSS já se manifestaram sobre desconto considerados indevidos

Alerj aprova projeto que pode renomear Estação de Charitas como ‘Ator Paulo Gustavo’

Já o Núcleo de Esporte Adaptado, projeto que tem como objetivo acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, será inaugurado no dia 30, no posto 3 da Praia de Copacabana. Criado a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual Fred Pacheco (PMN), as aulas de futebol de areia para deficientes auditivos (meninas e meninos sub-15) serão oferecidas de segunda a sexta, das 17h às 21h. A estimativa dos organizadores é que cem famílias sejam beneficiadas.

Com apoio do Governo do Estado e da Suderj, ações esportivas valorizam crianças, jovens e adultos com deficiência em diversas modalidades | Foto: Divulgação

As seletivas das Paralimpíadas Escolares, por sua vez, serão disputadas pela primeira vez no interior do estado do Rio de Janeiro. Estudantes entre 11 e 17 anos, matriculados nas redes pública e particular de ensino, podem participar. Iguaba Grande, na Região dos Lagos, e Paraíba do Sul, na Região Serrana, vão receber as disputas de atletismo, natação, vôlei sentado, futebol PC, judô, badminton, tênis de mesa, bocha, tênis em cadeira de rodas, halterofilismo, futebol de cegos, basquete 3x3, goalball e taekwondo. As Paralimpíadas Escolares serão em São Paulo, de 16 a 29 de novembro.

Para Marcos Santos, presidente da Suderj, os eventos reforçam a essência da pasta, que vem promovendo cada vez mais ações inclusivas, seja em jogos no Maracanã ou nas vilas olímpicas do estado. Desde que assumiu o cargo, no ano passado, mais de 1.500 pessoas com deficiência já foram incluídas através de ações da superintendência.

“Perdi a audição quando tinha 17 anos e só cheguei até aqui porque tive oportunidades, fui acolhido em algum momento. Sei bem como eventos desse tipo são importantes para o futuro de estudantes que têm alguma deficiência. A inclusão é o maior ganho que a prática esportiva pode proporcionar”.