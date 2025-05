Exposição 'Olhar pelo Axé' estreia nesta sexta-feira (16), na Casa das Artes de São Gonçalo

Será inaugurada nesta sexta-feira (16), a partir das 18h, a mostra “Olhar pelo Axé”, na Casa das Artes de São Gonçalo, localizada no bairro Zé Garoto. A exposição é da fotógrafa Sarah Almeida e é fruto de um projeto que busca valorizar e desmistificar a Umbanda, promovendo o reconhecimento da cultura afro-brasileira e enfrentando o preconceito religioso.

Por meio de uma seleção cuidadosa de imagens e textos explicativos, a exposição convida o público a mergulhar na riqueza simbólica, espiritual e humana da Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, marcada por sua diversidade, acolhimento e resistência.

O processo resultou em uma exposição fotográfica que retrata a Umbanda como uma prática que inspira resistência, acolhimento e diversidade. Nas palavras da curadoria, a exposição é “um convite para olhar a religião Umbanda através das lentes da fotografia.

A exposição, que não se limita a registrar uma prática religiosa, revela a profundidade de uma cultura que resiste, transforma e acolhe. Nas suas imagens, o axé se revela como a força que conecta o sagrado à vida cotidiana, a ancestralidade à contemporaneidade, o corpo à alma. Com isso, "Olhar pelo Axé" demonstra que a pesquisa e a arte podem ser poderosos instrumentos de transformação social, ao lançar um olhar respeitoso e sensível sobre a espiritualidade e suas conexões com a identidade cultural do Brasil.

Serviço:

Exposição “Olhar pelo Axé”

- Local: Casa das Artes - Rua Coronel Moreira César, Zé Garoto, São Gonçalo

- Datas e horários: Abertura nesta sexta-feira (16), às 18h / Visitação de terça à domingo, das 8h às 17h

- Entrada gratuita