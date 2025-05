Maricá anuncia grandes shows no aniversário de 211 anos em Itaipuaçu e na Barra

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, preparou uma grande celebração pelos 211 anos do município. Entre os dias 16 e 26 de maio de 2025, duas regiões do município — Itaipuaçu e a Barra de Maricá — serão palco de shows gratuitos com artistas consagrados da música brasileira, além de atrações locais, movimentando o calendário cultural e turístico da cidade.

Em Itaipuaçu, a programação começa nesta sexta-feira (16/05), às 18h, com DJ local abrindo a noite. Em seguida, às 19h30, a cantora Jô Borges se apresenta, e, às 22h, o tradicional grupo Fundo de Quintal encerra a primeira noite de festa. No sábado (17), os destaques são Jorginho Doug (19h30) e Jorge Aragão (22h). Já no domingo (18), a cantora Sacha Alexia sobe ao palco às 19h30 e a rainha do Nordeste Elba Ramalho encerra a programação em Itaipuaçu, às 22h.

Na Barra de Maricá, as celebrações começam na sexta-feira (23), com DJ (18h), Marianna Cunha (19h30) e a cantora sertaneja Simone Mendes (22h). No sábado (24), a programação traz Obatuke 021 (18h30) e Marcelo D2 (22h). No domingo (25), as atrações são Babby do Cavaco (19h30) e Vitinho (22h). Já no dia dos 211 anos, na segunda-feira (26), Betinho Bahia e Ismayer Alves abrem as comemorações às 20h, com o show principal de Alceu Valença, às 22h.

Com estrutura de som e segurança garantidas, e passagens de som organizadas para cada atração, a Prefeitura de Maricá convida moradores e visitantes a celebrarem juntos mais um ano de história, cultura e desenvolvimento da cidade.