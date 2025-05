Incêndio atinge escola na Tijuca e deixa alunos sem aula

A Escola Municipal Leitão Cunha pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (15). O incêndio na instituição de ensino, localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio, não deixou feridos.

Por volta das 4h, bombeiros de três quartéis diferentes foram acionados para o trabalho de controle das chamas.

De acordo com a prefeitura, a escola possui seis salas de aula, sendo que cinco delas e a secretaria da unidade foram atingidas pelo incêndio. A estrutura que resistiu às chamas foi interditada pela Defesa Civil Municipal, pois foram identificadas rachaduras. Entretanto, os prédios e casas vizinhas não correm risco.

Em decorrência do incêndio, cerca de 120 alunos, entre 5 e 12 anos, não terão aula nesta quinta-feira. As aulas retornam na próxima segunda-feira (19), quando os estudantes serão realocados para a Escola Municipal Orsina da Fonseca, no mesmo bairro.

Até o momento, não se sabe o que teria provocado o incêndio. A Secretaria Municipal de Educação informou que o prédio havia sido reformado recentemente, pois seria transformado em um Ginásio Educacional Tecnológico (GET).

A estrutura do telhado, que era de madeira, desabou por completo. Além disso, a instituição de ensino teve outras perdas, como equipamentos, cadeiras, quadros e documentos.

O Corpo de Bombeiros informou que militares de três quartéis estiveram no local combatendo as chamas, que começaram por volta das 3h45. O trabalho de combate às chamas continuava pouco depois das 6h.

Segundo o Centro de Operações Rio, o incêndio também afetou o trânsito no local, pois a Rua Major Ávila estava interditada próximo à Rua Barão de Mesquita. O tráfego precisou ser desviado para as ruas Barão de Mesquita e Comandante Prat, em direção à Avenida Maracanã.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que não houve feridos e que ainda estão sendo apuradas as causas do incêndio.