Só ontem (14) quase meio milhão de beneficiários do INSS já se manifestaram sobre desconto considerados indevidos

Em coletiva de imprensa realizada ontem (14), no edifício-sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Brasília (DF), o presidente do Instituto, Gilberto Waller Jr., e o presidente da Dataprev (empresa responsável pelo suporte tecnológico ao INSS), Rodrigo Assumpção, divulgaram os números parciais do primeiro dia de disponibilização do serviço que permite ao beneficiário informar se autorizou o desconto associativo em seu benefício. Até às 16h, mais de 480.660 pessoas já haviam se manifestado — tanto pelo Meu INSS (site/app) quanto pelo telefone 135.

Desse total, 473.940 (98,6%) informaram não reconhecer o desconto e vínculo com a entidade indicada. E um total de 6.720 (1,4%) finalizaram a manifestação, ou seja, reconheceram que autorizaram o desconto associativo.

“Fiquem tranquilos! Hoje foi somente o primeiro dia, por isso é natural que a expectativa seja maior. Todos que foram prejudicados serão ressarcidos. Não há prazo, nem pressa. Todos vão ter a possibilidade de se manifestar”, garantiu o atual dirigente do INSS.

Meu INSS

O presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, ressaltou que a infraestrutura do Meu INSS (site e aplicativo) foi reforçada para dar conta da alta procura. “No primeiro dia da ação, a procura pelo Meu INSS foi três vezes maior que o normal, totalizando, até às 16h de ontem, 8.554.898 de acessos. Então, mesmo com o reforço da capacidade de atendimento, houve momentos de instabilidade. Contudo, a expectativa é que amanhã (15) seja mais tranquilo”, ressaltou.

Telefone 135

Do total de manifestações informando se autorizaram ou não o desconto associativo, 30.234 (6,3%) foram realizadas pela Central de Atendimento 135.

Possíveis alternativas

O presidente do INSS afirmou que, se for necessário, o órgão oferecerá atendimento presencial para atender todas as pessoas impactadas. "A gente vai monitorar a situação para verificar se é necessário encontrar parceiros para poder abrir o atendimento presencial nas agências ou, ainda, outras formas de busca. Uma das coisas que o INSS se compromete com todos: nenhuma comunidade vai ser alijada, retirada desse procedimento", explicou Waller Júnior.

Ele também destacou que “se for preciso, o INSS vai realizar uma busca ativa, por meio de uma grande campanha de divulgação, em relação aos casos dos cidadãos que não se manifestarem pelos canais de atendimento. Nós não vamos dar as costas para ninguém”, ressaltou.

Próximas etapas

A próxima etapa é a notificação para as entidades apontadas como responsáveis pelos descontos associativos. Elas terão até 15 dias úteis para comprovar a regularidade do desconto associativo.

“Importante esclarecer que esse prazo não é para o segurado, mas sim para a entidade comprovar a regularidade dos descontos associativos em seu nome”, destacou o presidente.

Fique alerta: evite golpes!

“Sempre bom repetir: o INSS não vai ligar ou enviar link para você clicar. Ninguém pode falar em nome do INSS. Não passe seus dados para ninguém”, reforçou Gilberto Waller Jr.

É possível consultar os valores que foram descontados diretamente pelo serviço “Extrato de Pagamento de Benefício”, por meio do Meu INSS, com login e senha. Basta informar os períodos que deseja verificar.

Por isso, não aceite ajuda de estranhos ou repasse seus dados pessoais. Desconfie de mensagens com promessas fáceis.

Em caso de dúvidas, busque informações apenas pelos canais do INSS ou demais páginas oficiais do Governo.