Alerj aprova projeto que pode renomear Estação de Charitas como ‘Ator Paulo Gustavo’

Proposta de Thiago Rangel busca eternizar a memória do humorista Paulo Gustavo em um dos pontos mais emblemáticos de Niterói - Foto: Divulgação

A Alerj aprovou, nesta quarta-feira (14), o Projeto de Lei Nº 2930/2024, que denomina a Estação das Barcas de Charitas, em Niterói, como ‘Estação Ator Paulo Gustavo’. O autor da proposta, deputado estadual Thiago Rangel (PMB), considera a iniciativa uma justa homenagem ao humorista niteroiense que morreu em 2021 de complicações da Covid-19.

Rangel defende que o ator deixou um legado para a cultura brasileira ao dar vida a importantes personagens, como o de Dona Hermínia, no filme Minha mãe é uma peça. “Além de seu talento indiscutível como ator e humorista, Paulo Gustavo sempre foi um defensor do amor e da inclusão, utilizando sua posição de destaque para trazer visibilidade e conscientização sobre temas importantes, como a diversidade sexual e a luta contra o preconceito”, disse o parlamentar.

Ainda de acordo com o deputado, a nova denominação da Estação das Barcas é uma forma de reconhecer a importância do artista para a cidade de Niterói, mantendo vivo seu legado e perpetuando sua memória. O Projeto foi aprovado em 1ª discussão e retorna para a 2ª discussão antes de ir para apreciação do governador.