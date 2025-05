Criança sofre grave acidente e perde parte do dedo em escada rolante de shopping em Niterói

O acidente aconteceu quando o shopping se preparava para encerrar as atividades do dia - Foto: Divulgação

Um grave acidente teria ocorrido na noite do dia 3 de maio, no shopping Itaipu Multicenter, em Niterói. Segundo relatos, uma criança de 7 anos teve parte de um dos dedos do pé amputada após ficar com o pé preso em uma escada rolante.

A criança ficou internada por 10 dias no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), devido aos ferimentos graves, mas precisou amputar parte do dedo e também levar pontos no hálux (maior dedo do pé, popularmente conhecido como "dedão"), em uma cirurgia de quase duas horas.

O menino recebeu alta do hospital na última terça-feira (13), e a família registrou o caso na 81ª DP (Itaipu).

Em nota, o Itaipu Multicenter informou que desconhece o caso.

"Shopping Multicenter Itaipu informa que não houve, até o momento, qualquer registro formal da ocorrência junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Ressaltamos que, em razão da ausência de contato por parte dos responsáveis, bem como da não formalização posterior, não foi possível a identificação ou o estabelecimento de qualquer comunicação com os envolvidos. Reforçamos que o Shopping permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários", informou a nota.

A Polícia Civil, também em nota, informou que "agentes da 81ª DP (Itaipu) estão ouvindo testemunhas e já solicitaram imagens de câmera de segurança para análise. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".