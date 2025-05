Jogos Escolares de Niterói (JEN) batem recorde histórico com 104 escolas inscritas

Os Jogos Escolares de Niterói (JEN) completam 60 anos em 2025 com recorde histórico de escolas inscritas. O evento é a maior competição esportiva estudantil do país. A abertura oficial deste ano será realizada nesta sexta-feira (16) na tradicional Concha Acústica, em São Domingos. São ao todo 104 escolas inscritas entre públicas e privadas. A solenidade terá a apresentação da Banda Bicho Solto, um dos símbolos da cultura jovem da cidade.

Com centenas de jovens atletas em diversas modalidades, o evento é promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e se consolida como um potencializador para a prática de esportes entre os jovens de várias idades.

“Saber que este ano Niterói bateu o recorde de escolas inscritas me deixou muito feliz. Como poder público, estamos atuando e trabalhando para estimular a prática de esportes entre jovens no contraturno escolar. Temos o PESC no Caramujo com diversas modalidades, projetos em comunidades de escolinhas de futebol, incentivo ao esporte em núcleos comunitários e uma série de outras ações que tiram os jovens das ruas. Além de fazer bem à saúde, a prática esportiva integra, socializa e dá opção para que alguns possam seguir como atletas”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Leia também

Mais um sábado para não deixar ninguém parado no CCBB RJ

Evento em Cannes marca entrada de Maricá no mercado mundial do audiovisual

A cerimônia de abertura promete ser um marco, com alunos, familiares, educadores e a comunidade para celebrar a importância do esporte escolar na construção de um futuro mais saudável para a juventude. O JEN 2025 reforça o papel transformador do esporte na vida dos estudantes, promovendo valores como respeito, disciplina, superação e trabalho em equipe.

"Celebrar 60 anos dos Jogos Escolares de Niterói é contemplar a história de milhares de jovens que encontraram no esporte um caminho de superação, disciplina e sonho. Este recorde de inscrições mostra que a cidade acredita na força transformadora da educação esportiva. O JEN não é só competição. É um legado de vida para crianças e adolescentes, ao mesmo tempo que Niterói se revela como um verdadeiro celeiro de craques”, ressaltou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luis Carlos Gallo.

Além das competições esportivas, que se estenderão ao longo dos próximos meses, o JEN 2025 também promove uma série de atividades de integração, oficinas e ações voltadas à promoção da saúde e do bem-estar dos estudantes.

Serviço:

Abertura dos Jogos Escolares de Niterói (JEN 2025)

Data: Sexta-feira (16/05)

Horário: 15h

Local: Concha Acústica de Niterói

Atração musical: Banda Bicho Solto

Entrada gratuita