Evento em Cannes marca entrada de Maricá no mercado mundial do audiovisual

A Prefeitura de Maricá deu um novo passo na internacionalização da produção cinematográfica ligada ao município: a cidade lançou, nesta quarta-feira (14/05), a Maricá Film Commission. Durante o coquetel, que aconteceu no principal Festival de Cinema do mundo, realizado em Cannes, na França, o ator José de Abreu apresentou para produtores, empresários e possíveis investidores como atuará o novo órgão.

O evento contou, ainda, com a presença da ministra de Estado de Cultura, Margareth Menezes. A Film Commission de Maricá, que terá o renomado ator José de Abreu como um dos consultores e acompanhará a apresentação do projeto para o mundo, atuará como facilitadora entre os produtores e o poder público, oferecendo suporte logístico, agilidade em processos de autorização e promoção do município no Brasil e no exterior.

“Maricá é uma cidade fora do comum. Há dois anos frequento o município e não paro de me surpreender. Em quatro anos, podemos fazer um belo portfólio. Estamos abertos a trocar ideia. O que tenho feito, por enquanto, é conversar com os produtores de cinema. Queremos ser parceiros do cinema brasileiro. Acho que será uma experiência interessante”, acredita o ator.

Uma Film Commission é um órgão que promove uma cidade como destino para produções audiovisuais, oferecendo suporte a produtores por meio da facilitação de autorizações, acesso a locações, redução de burocracias e articulação com serviços locais. O órgão está sendo lançado com o objetivo de posicionar Maricá como um polo estratégico para a produção audiovisual no Brasil, atraindo filmagens, coproduções e parcerias internacionais.

A secretária de Comunicação Social de Maricá, Danielle Oliveira, ressaltou o objetivo da Film Commission. “Dar visibilidade aos nossos talentos, territórios e cultura é essencial para consolidar Maricá como um destino criativo e inovador. A Film Commission nasce para comunicar mais que locações: ela expressa uma visão de cidade que valoriza sua identidade e reconhece a cultura como pilar de desenvolvimento. Viemos formar parcerias e contar histórias que brotam de nossas paisagens e vozes. Com o audiovisual, essas histórias podem alcançar o mundo”, acredita.

Entre as metas estabelecidas para os próximos anos, estão a produção de três longas-metragens, dois documentários, uma série, quatro curtas-metragens, três mostras ou festivais e a realização de um festival de cinema próprio. Também estão previstos 12 cursos voltados à capacitação de profissionais da cidade.

Criado em 1946, o Festival de Cannes é tido como um dos mais relevantes eventos do setor audiovisual, reunindo anualmente cineastas, produtores, distribuidores, atores e representantes de grandes estúdios do mundo inteiro.