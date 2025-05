Mais um sábado para não deixar ninguém parado no CCBB RJ

Feira gastronômica queridinha dos cariocas volta à área externa do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Feira gastronômica queridinha dos cariocas volta à área externa do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Tem mais uma edição da Junta Local em maio, sim! No próximo dia 24, a feira gastronômica queridinha dos cariocas volta à área externa do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro com sua comida boa, local e justa, imperdível para quem curte comer bem.

E nesse sábado tem atração musical para não deixar ninguém parado. Ele voltou! Após agitar a rotunda do CCBB Rio em novembro do ano passado, o Baile do Silva retorna com os maiores clássicos do funk.

O Baile foi criado pelo MC Bob Rum, lenda do funk carioca e autor de um dos maiores hinos do gênero: o “Rap do Silva”. O evento celebra o gênero musical com apresentações de grandes nomes das antigas como é o caso dos convidados dessa tarde, os MCs Roni e Sargento. A dupla histórica é responsável por alguns dos maiores hits dos anos 90, como “Rap da Fazenda dos Mineiros”, “Trem Bala” e “Bonde da Fé”.

Para começar a festa, o bloco de carnaval O Baile Todo fará uma apresentação especial. O grupo, que conta com uma banda repleta de percursionistas, é conhecido por levar os hits do funk carioca para as ruas do Rio.

O evento é gratuito e não precisa retirar ingresso para participar. Vem ocupar o centro do Rio com a gente!

O CCBB Rio funciona normalmente neste sábado, das 9h às 20h, com exposições, atividades do CCBB Educativo, cinema, Biblioteca e muito mais. Acesse a programação completa em bb.com.br/cultura.

SERVIÇO

JUNTA LOCAL NO CCBB

Dia 24 de maio - Área externa

Sábado, das 12h às 19h

Atrações musicais:

15h30 - O Baile Todo

17h30 - Baile do Silva com Bob Rum, Roni e Sargento

Evento Gratuito.

Não é necessário retirar ingresso