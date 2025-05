Prefeitura de Niterói paga segundo lote de indenizações a moradores do Prédio da Caixa

A Prefeitura de Niterói fez o pagamento do segundo lote das indenizações para os moradores do Edifício Nossa Senhora da Conceição, mais conhecido como Prédio da Caixa, no Centro de Niterói. O imóvel fica na Avenida Amaral Peixoto, 327, foi desapropriado pelo município em 2020, mas continua interditado por decisão da Justiça. Esse novo lote inclui 63 acordos e soma R$ 7.448.480,00. Ao todo, a Prefeitura vai pagar, até junho, cerca de R$ 40 milhões em indenizações. O primeiro lote, de R$ 3.108.856.32, com 29 acordos, foi quitado em fevereiro. O prédio, que tem 11 andares e 379 unidades, faz parte dos projetos da Prefeitura de Niterói de revitalização da região.

“Nesse grande processo de requalificação do Centro, que envolve várias secretarias, o Prédio da Caixa será totalmente modernizado, mantendo espaços para moradia, comércio e serviços. Não vamos mais ter espaços abandonados ou degradados. O Centro da cidade vai ser o grande vetor de desenvolvimento de Niterói nos próximos anos, com segurança, valorização dos imóveis, atração de novos investimentos e geração de emprego e renda”, declarou o prefeito Rodrigo Neves.

Desde o início do processo de desocupação, a Prefeitura tem atuado de forma contínua para garantir que nenhuma família fique desamparada. O trabalho tem sido voltado à promoção de um tratamento justo e digno, com foco na viabilização das indenizações e no acompanhamento próximo das necessidades das pessoas afetadas. Essa postura reafirma o compromisso da gestão municipal em assegurar os direitos da população e avançar em soluções concretas que priorizem o cuidado com cada cidadão.

“Cada acordo fechado é fruto de um trabalho conjunto das equipes da Prefeitura, sob a liderança e orientação do prefeito Rodrigo Neves, para garantir assistência às pessoas afetadas. A Prefeitura tem atuado com seriedade e compromisso para atender às famílias”, disse a secretária de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), Marcele Sardinha.

Além do processo de indenização, a SMHRF trabalha na definição do projeto arquitetônico para o prédio, que passará por retrofit dentro de um padrão moderno e sustentável.