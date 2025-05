Maio Amarelo: DER-RJ realiza blitz educativa na RJ-106, em Araruama

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realizou blitzes educativas na RJ-106, em Araruama, por dois dias consecutivos, na terça (13) e nesta quarta-feira(14). A ação marca o mês dedicado à campanha internacional do Maio Amarelo, que conscientiza motoristas sobre a segurança no trânsito. A blitz educativa tem o apoio do CPRv e contou com a participação de agentes da Lei Seca, além de equipes da Cedae, que fizeram distribuição gratuita de água. O trecho foi sinalizado com um balão blimp da campanha #TôNaEstrada, lançada pelo DER. Segundo dados da Polícia Militar, a RJ-106 ocupa o primeiro lugar no ranking de acidentes em rodovias estaduais, com 1.151 ocorrências registradas em 2024. Do total, 52 foram vítimas fatais.

A campanha tem o objetivo de levar mais conhecimento sobre leis de trânsito e alertar sobre os perigos da má condução do volante nas estradas. Durante a ação, motoristas foram convidados a participar de simulações com óculos de realidade virtual que mostram o que acontece ao dirigir sob os efeitos do álcool e do sono. Além disso, agentes do DER também apresentaram uma dinâmica interativa para testar o conhecimento dos motoristas sobre a legislação e placas de trânsito, e fizeram a distribuição de brindes, como bonés, chaveiros e lixeiras para carros. Para as crianças, livros de colorir e giz de cera.

A RJ-106 é uma das maiores rodovias estaduais e a que mais registra acidentes. O presidente do DER, Pedro Ramos, explicou a escolha da rodovia para a campanha educativa deste ano, destacando o fluxo diário de veículos no trecho de Araruama.

Leia também

➣ Universo promove orientação veterinária gratuita no Barreto, em Niterói

➣ Copa do Mundo feminina pode gerar R$ 5,6 bilhões para os cofres da Fifa no futuro

"Cerca de 30 mil veículos passam diariamente pela RJ-106, no trecho de Araruama. Milhares de pessoas utilizam a rodovia para ir e voltar do trabalho, além de viajar para a Região dos Lagos, principalmente nos fins de semana e feriados. É importante fazer a conscientização do maior número possível de motoristas para reduzir esse índice de acidentes na via."

O vice-presidente do órgão, Gladstone Felippo, reforça que o objetivo da campanha é salvar vidas.

"Basta um segundo de distração, como o uso de celular ao volante, para causar um acidente. Trânsito não é lugar para pressa ou descuido. Respeitar a lei é respeitar quem está na estrada com você, seja dividindo o veículo ou a estrada. Quando você faz essa escolha, está escolhendo a vida."

A vida do policial militar Marcio Luiz Marmelo do Vale mudou após sofrer com a imprudência de um motorista alcoolizado. Em uma abordagem de fiscalização, Marcio foi atropelado e perdeu a perna esquerda.

"Eu estava fazendo uma operação na estrada Lagoa Barra e veio um condutor alcoolizado. Depois, foi constatado que ele tinha 0.87 de alcoolemia, o que é muito alto. Ele avançou e me atropelou. Perdi a minha perna esquerda na hora, minha esposa tinha acabado de ter minha filha e precisou deixar o emprego para ficar comigo em casa."

A arquiteta Ylla Kozlowski é moradora de Araruama e já presenciou muitos acidentes na RJ-106. Para ela, ações educativas são importantes para conscientizar os motoristas de que não vale a pena ter pressa no trânsito.

"Esse é um trabalho importantíssimo, porque as pessoas precisam se conscientizar de que querer chegar mais rápido não vai fazer diferença se não puder chegar ao destino com vida. O respeito ao trânsito e a vida é o que falta para diminuir esse número de acidentes, que tanto vejo aqui nesse trecho de Araruama."

Campanha Maio Amarelo

Na última sexta-feira (9), o DER levou a campanha Amiguinhos do Trânsito, que tem como objetivo formar pedestres mais conscientes desde cedo, a Cachoeiras de Macacu. A ação, que teve parceria com a SOS Vida Silvestre, foi realizada na sede da organização, na RJ-116, e contemplou as escolas municipais Maria Ana Moreira de Itaboraí e João Augusto. Cerca de 150 crianças das turmas do 5° e 6° ano assistiram ao teatro com fantoches e brincadeiras educativas.