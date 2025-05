Acidente entre caminhão e dois carros de passeio na Alameda deixa trânsito confuso em Niterói

Acidente deixou 3 feridos e provocou engarrafamento até a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Baldeador - Foto: Divulgação

Acidente deixou 3 feridos e provocou engarrafamento até a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Baldeador - Foto: Divulgação

O trânsito ficou confuso em Niterói por causa de um acidente envolvendo um caminhão e dois carros de passeio na Alameda São Boaventura, no Fonseca, no sentido Centro, na altura da baia Getulinho, na tarde desta quarta-feira (14). A colisão provocou engarrafamentos quilômetros na Rodovia Amaral Peixoto, que se esterndeu por 2,5 quilômetros até à altura do Baldeador.

A colisão ocorreu por volta das 15 e mobilizou equipes da NitTrans e do Corpo de Bombeiros. Três pessoas ficaram feridas no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros de Niterói. Um deles, um homem adulto, recusou atendimento médico no local. Outro homem foi liberado após receber os primeiros socorros. Já o terceiro ferido, também um homem, foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), na Riodades.

Leia também:

Sem água: morador de Santa Catarina, em São Gonçalo está há 15 dias sem abastecimento

Universo promove orientação veterinária gratuita no Barreto, em Niterói

Por causa do acidente, o fluxo de veículos precisou ser desviado para a Rua Teixeira de Freitas, com saída pela Rua Evilásio Silva. Inicialmente, toda a Alameda ficou interditada no sentido Centro, mas, após a atuação das equipes, uma das vias foi liberada, permitindo parcialmente o tráfego de veículos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades e, até o momento da publicação desta matéria, as identidades das vítimas não foram divulgadas