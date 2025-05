Universo promove orientação veterinária gratuita no Barreto, em Niterói

A ação social “Fisiologia Em Ação” acontece no Horto do Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação/Snapwire

A ação social “Fisiologia Em Ação” acontece no Horto do Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação/Snapwire

O curso de Medicina Veterinária da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) oferecem orientação clínica gratuita para cães no próximo sábado (17). A ação social “Fisiologia Em Ação” acontece no Horto do Barreto, em Niterói, das 8h às 13h; o atendimento será oferecido por alunos e professores do campus Niterói.

Realizada ao ar livre no espaço arborizado do Horto, o evento atende apenas cachorros. Os profissionais vão realizar avaliações e oferecer orientações sobre cuidados básicos para os animaizinhos de estimação. Não é necessário se inscrever para participar. O Horto do Barreto fica na Avenida Dr. Luiz Palmier.

Horto do Barreto fica na Avenida Dr. Luiz Palmier | Foto: Divulgação

