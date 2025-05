Sem água: morador de Santa Catarina, em São Gonçalo está há 15 dias sem abastecimento

Problemas no abastecimento acontecem na Travessa Maria Jurumenha, em Santa Catarina - Foto: Divulgação/Cesan

Problemas no abastecimento acontecem na Travessa Maria Jurumenha, em Santa Catarina - Foto: Divulgação/Cesan

Um morador de Santa Catarina, em São Gonçalo, está há duas semanas sem abastecimento regular de água em casa. De acordo com moradores da Travessa Maria Jurumenha, os imóveis na via já enfrentam problemas com o abastecimento há cerca de três anos e nem têm tido um retorno sobre o que está causando a irregularidade.

O aposentado André Álvares, de 57 anos, explica que o problema se intensificou nos últimos dias. “Essa noite eu nem dormi tentando puxar alguma água. Hoje, o pouco de água que tem na cisterna eu peguei da piscina e joguei. E isso não é de agora; mesmo antes desses quinze dias, a água fica indo e voltando, às vezes fica muitos dias sem cair. Tenho que ficar puxando água da rua pela bomba”, conta.

Leia também:

➢Segurados do INSS podem pedir devolução de descontos ilegais

➢ São Gonçalo vai ganhar Ecoponto na Praça Zé Garoto

Mesmo com as irregularidades, as contas continuam chegando. “A conta d’água tá sempre aqui; já chegou essa semana a [conta] dos próximos meses. E ainda gasto um dinheiro de caminhão-pipa; já tive que desmarcar médico pra esperar pipa . A gente ficas à mercê”, destaca André.

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que vai enviar uma equipe para verificar a ocorrência. “A concessionária permanece à disposição dos clientes por meio do 0800 195 0 195 que funciona para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp”, destacou a nota.