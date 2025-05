Copa do Mundo feminina pode gerar R$ 5,6 bilhões para os cofres da Fifa no futuro

Copa do Mundo Feminina pode render mais de R$ 5 bilhões a Fifa no futuro - Foto: Thais Magalhães/CBF

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve esta semana em um fórum de investimentos, em Riyadh, na Arábia Saudita, e projetou o aumento de receitas em relação ao futebol feminino. Segundo ele, a entidade busca arrecadar US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) em receitas com a Copa do Mundo Feminina no futuro.

O planejamento, a longo prazo, inclui as Copas de 2027, no Brasil, e também a de 2031, na América do Norte: "O futebol feminino e as mulheres no futebol são de importância crucial. Também está crescendo, e exponencialmente, e também temos como meta atingir US$ 1 bilhão em receita apenas com a Copa do Mundo Feminina para reinvestir no futebol feminino", disse Infantino.

A Fifa já havia anunciado também o aumento do número de seleções participantes da Copa do Mundo de 2031. Por unanimidade, o Conselho determinou, no dia 9 de maio, que o os participantes passarão de 32 de para 48 seleções.

Sobre a Copa do Mundo de 2027, no Brasil, a Fifa comunicou na última semana as cidades que sediarão o torneio. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre e Brasília. O calendário atualizado de jogos ainda será divulgado para a competição. Em relação ao plano original, está mantida apenas a final do torneio no Maracanã. A disputa ocorre entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.