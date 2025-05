Águas de Niterói lança campanha de arrecadação de óleo em 18 comunidades do município

A concessionária Águas de Niterói lançou a campanha Trata Óleo: Cada Gota Conta, com objetivo de incentivar a coleta de óleo de cozinha usado em 18 comunidades de Niterói. Os moradores podem entregar o óleo nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) na Associação de Moradores, até o dia 31 de julho, e ajudar a sua comunidade a ganhar prêmios.

A ação faz parte do Programa Olhar Ambiental – Trata Óleo, da Águas de Niterói, que visa oferecer meios corretos e inteligentes para a reciclagem do óleo de cozinha usado, além de conscientizar e incentivar a população a descartar corretamente o óleo de cozinha usado, minimizando impactos ambientais e colaborando com uma educação ambiental ampla e efetiva.

As comunidades contempladas na rodada inaugural da campanha são: A.M. AMACAP; A.M. Anira Pereira; A.M. Barrio de Fátima; A.M. Baldeador; A.M. Boa Esperança; A.M. de Maria Paula; A.M. do Bairro Parque Modelo; A.M. do Ingá – Palácio; A.M. dos Amigos Lara Vilela; A.M. dos Marítimos; A.M. Lagoa de Piratininga; A.M. Maruí Grande; A.M. da Bonfim; A.M. de Jurujuba; A.M. do Sabão; A.M. Bonsucesso; A.M. da Engenhoca; A.M. Zulu.

“Eu achei muito legal a iniciativa da Águas de Niterói em promover uma campanha dentro do programa Trata Óleo, pois ajuda a incentivar os moradores a coletar o óleo usado, descartar de forma correta e diminuir a contaminação da água, evitando entupimentos na rede, que é o problema que mais acontece nas comunidades. Além disso, os prêmios vão ajudar muito as associações de moradores”, declarou a líder da Associação de Moradores da Bonfim, Fabiana Fernandes.

Os prêmios atenderão as necessidades das Associações de Moradores, contribuindo para a rotina da instituição. Cada associação pode receber desde uma cafeteira até um notebook, de acordo com a quantidade de óleo de cozinha usado arrecadada durante a campanha.

Além de promover a integração e beneficiar a comunidade, a arrecadação e o descarte correto do óleo de cozinha contribui diretamente para o meio ambiente. Um litro de óleo usado pode poluir até 25 mil litros de água nos corpos hídricos, além de impactar o funcionamento da rede coletora de esgoto, podendo causar entupimentos e vazamentos.

“A campanha tem como objetivo não apenas reduzir os impactos ambientais, mas também fortalecer a relação com os moradores e valorizar o trabalho das associações. Por meio dessa iniciativa, buscamos incentivar a participação ativa da população em ações que promovam a sustentabilidade e o cuidado com a cidade. A expectativa é que essa mobilização contribua para a adoção de hábitos mais conscientes e deixe um legado positivo nas comunidades participantes”, concluiu a analista Ambiental da Águas de Niterói, Giovana Sales.