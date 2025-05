Passageiros relatam sensação de insegurança em rodoviária de Niterói

Passageiros têm relatado preocupações sobre a ocupação do Terminal Rodoviário Roberto Silveira, no Centro de Niterói, por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. As reclamações apontam dificuldades no uso do espaço público e pedidos de providências por parte das autoridades.

A sensação de insegurança durante o aguardo por partidas ou chegadas de viagens tem sido recorrente para os que passam pelo terminal. No último dia 9, inclusive, um caixa eletrônico localizado no primeiro andar, foi arrombado durante uma tentativa de furto, e segue, até a publicação desta matéria, danificado e sem reparos, atingindo diretamente os usuários que utilizam a máquina. Ainda não foram identificados os responsáveis pela ação criminosa.

"Eu sinceramente não sei como arrebentam um caixa 24h dentro de um lugar que não fecha, que sempre tem gente, que deveria ser vigiado também nas 24h por dia", questionou a passageira Marize Amália, que aguardava seu embarque para Rio das Ostras, na manhã desta quarta-feira (14).

"A situação aqui está bem complicada. Ontem eu vim comprar minha passagem e um rapaz em situação de rua ficou do meu lado pedindo um trocado. Só ontem, havia três aqui dentro. Um deles pediu dinheiro a um senhor e, por ele não ter dado, ficou andando atrás dele, intimidando. E ali fora é ainda pior e mais perigoso. Já fui à administração inúmeras vezes, porque viajo sempre. Minha filha mora em Rio das Ostras, então, de 15 em 15 dias, eu pego o ônibus. Mas alguma coisa parece estar mudando, porque hoje tem essa equipe do Segurança Presente aqui, e agradeço muito por esse trabalho. Já me sinto mais segura na presença deles", afirmou a passageira.



Atualmente, a segurança do local é garantida apenas por agentes do programa Segurança Presente e do 12º BPM (Niterói), que realizam patrulhamento ostensivo. Na manhã desta quarta-feira (14), profissionais da Assistência Social da Prefeitura de Niterói também estiveram no local para verificar as ocorrências referentes às pessoas em situação de rua, que têm, inclusive, utilizado o espaço para guardar seus pertences.



Para um outro passageiro, que não quis ser identificado, a cobrança às autoridades por maior segurança precisa ser redobrada, principalmente após o episódio da tentativa de furto ao caixa eletrônico.

"A gente espera que as coisas melhorem né, que coloquem vigilância 24h, que a polícia faça mais patrulhamentos aqui no entorno, porque não adianta só resolver no interior do terminal, se quando sairmos, o perigo for ainda maior, com pessoas armadas com facas, sob efeito de drogas, então é um pedido que fazemos mesmo, de um olhar mais atento para a segurança desse local, principalmente após o arrombamento do caixa eletrônico, que demonstra ainda mais a necessidade de investir na segurança do passageiro e do morador de Niterói de maneira geral", disse o passageiro.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Prefeitura de Niterói enviou uma nota sobre o caso.

"O Terminal Rodoviário Roberto Silveira está sob a responsabilidade do Governo do Estado e é gerido pelo Consórcio Novo Rio por meio de um contrato de concessão. A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases) realiza rotineiramente ações de Zeladoria no entorno do terminal. As operações são realizadas pelas equipes da Smases, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e o apoio operacional da NitTrans. Durante a Zeladoria, as equipes de abordagem social oferecem atendimento médico e acolhimento, cadastro para os benefícios socioassistenciais, verificam a necessidade de segunda via de documentação, além de encaminhamento para cursos e outras oportunidades de apoio social.

A Assistência Social trabalha para sensibilizar a população em situação de rua a aceitar acolhimento nos abrigos municipais, respeitando a legislação brasileira. Desde 2019, o número de vagas ofertadas nas unidades de acolhimento aumentou mais de 300%. A equipe de abordagem também foi ampliada. A Prefeitura de Niterói conta, atualmente, com 90% de ocupação nas mais de 350 vagas em abrigos na cidade.

Independentemente das atividades da Zeladoria Urbana, o Serviço Especializado de Abordagem Social é contínuo e acontece todos os dias nos locais de maior fluxo de pessoas em situação de rua com o objetivo de oferecer acolhida", disse a nota completa.

Também procurada pela reportagem, a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais (Coderte), que assumiu a gestão do terminal em fevereiro deste ano, não retornou até a publicação desta matéria.