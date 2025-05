Caixa eletrônico é arrombado em terminal rodoviário de Niterói

O terminal segue com patrulhamento feito apenas por agentes do Segurança Presente e do 12º BPM, que reforçou o policiamento após o ocorrido - Foto: Reprodução/ internet

O terminal segue com patrulhamento feito apenas por agentes do Segurança Presente e do 12º BPM, que reforçou o policiamento após o ocorrido - Foto: Reprodução/ internet

Um caixa eletrônico foi arrombado no último dia 9 no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, no Centro de Niterói. O equipamento permanece fora de operação, e os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.

A falta de segurança no local tem gerado preocupação entre os passageiros, que relatam abordagens agressivas e ausência de vigilância. A administração do terminal informou que a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais (Coderte) assumiu a gestão em fevereiro e aguarda a conclusão de um processo licitatório para contratar segurança patrimonial.

Atualmente, a segurança depende do patrulhamento do programa Segurança Presente e do 12º BPM. Nesta segunda-feira (12), o policiamento foi reforçado, mas ainda não há previsão para a implantação de vigilância fixa no local.