Vasco perde para o Lanús na estreia de Diniz

Carrera marcou o gol da vitória do Lanús. Resultado classificou o time argentino para o próxima fase - Foto: Lanús/Twitter

O Vasco foi derrotado pelo Lanús, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (13), na Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-americana. O resultado obriga o Vasco a vencer seu último compromisso para seguir na competição.

Em uma partida morna e com raras chances de gol, o Vasco conseguiu neutralizar as jogadas argentinas, mas também parecia não ter forças para atacar seu adversário.

O gol do jogo foi marcado apenas no segundo tempo. Após bola cruzada da direita, Carrera completou para o fundo das redes. No fim, Hugo Moura ainda foi expulso de campo.

Com o resultado, o Vasco ficou na terceira posição e precisa vencer o Melgar na próxima rodada. Em caso de vitória, o clube vai disputar um mata-mata com um dos terceiros colocados da Libertadores.

Se o resultado não foi bom, ao menos o Vasco já demonstrou o "dinizismo" em campo. Durante a partida, o Cruzmaltino trocou 524 passes e teve 59% da posse de bola, marcas registradas do treinador. A expectativa agora é que o time consiga aprimorar os conceitos e melhorar o jogo durante as partidas.