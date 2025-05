São Gonçalo vai ganhar Ecoponto na Praça Zé Garoto

São Gonçalo irá ganhar mais um Ecoponto na próxima sexta-feira (16). Nos Ecopontos, as pessoas levam seus materiais recicláveis e recebem, em troca, dinheiro digital, que é creditado em um cartão que pode ser utilizado em estabelecimentos da cidade. E, na manhã desta terça-feira (13), equipes da campanha Limpa São Gonçalo percorreram os comércios locais, distribuindo materiais informativos sobre o projeto do Ecoponto, visando cadastrá-los como pontos de troca do dinheiro digital por produtos.

"É de extrema importância abrirmos mais um Ecoponto em São Gonçalo, principalmente neste bairro central, onde há grande geração de resíduos. Vamos continuar trabalhando para dar o destino correto ao lixo e conscientizar a população sobre a coleta seletiva e a proteção do meio ambiente", destacou o consultor ambiental, Edson Freitas, que atua nos Ecopontos.

Leia também:

Vasco perde para o Lanús na estreia de Diniz

Policial militar morre após ser baleado no Bairro Almerinda, em São Gonçalo

O terceiro Ecoponto do município será inaugurado na Praça Estephânia de Carvalho, a Praça Zé Garoto, na próxima sexta-feira, a partir das 9h. O evento será aberto ao público.

A festa de inauguração do novo Ecoponto contará com palestras, distribuição de mudas e brindes, exposições e feira de artesanato. A festa celebrará também o Dia Mundial da Reciclagem, comemorado no dia 17 de maio.

A inauguração contará com a presença das secretarias de Assistência Social, de Meio Ambiente e Transportes e de Desenvolvimento Econômico. Além disso, projetos desenvolvidos pelo município serão apresentados no evento, como o "Projeto Meu Ambiente", que acontece nas escolas municipais.

Ecopontos - Este será o terceiro Ecoponto do município e seguirá os moldes do anterior. O primeiro Ecoponto foi inaugurado no Barro Vermelho e o segundo em Santa Luzia. Ambos seguem em funcionamento, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados.

O projeto é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável.

Nos Ecopontos, são aceitos materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

Vale destacar que o prefeito Capitão Nelson assinou um acordo de cooperação, no início de abril, com a unidade de São Gonçalo do Sest Senat para a criação de um novo Ecoponto no local. A obra ainda será iniciada e a previsão é que este Ecoponto seja implementado até o segundo semestre deste ano na unidade de Tribobó do Sest Senat.

Ao todo, São Gonçalo ganhará três Ecopontos neste ano, incluindo o do Zé Garoto.

Serviço:

Inauguração do Ecoponto na Praça Zé Garoto

Local: Praça Zé Garoto

Horário: às 9h