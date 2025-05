Dia de Nossa Senhora de Fátima: Fiéis manifestam gratidão em paróquia de São Gonçalo

Centenas de devotos gonçalenses de Nossa Senhora de Fátima se reuniram na Paróquia da Santa, no Barro Vermelho, para celebrar a data dedicada à invocação da Virgem Maria, nesta terça-feira (13). A igreja, na Rua Dr. Pio Borges, realizou celebrações desde o início do dia, com alvorada às 6h e uma procissão com festejos no início da noite. Entre as duas homenagens, aconteceram as Santas Missas, com diferentes padres na preleção.

A missa das 15h foi uma das mais movimentadas; apesar do horário comercial, vários fieis subiram as escadarias da paróquia para prestar suas homenagens e levar suas súplicas à Nossa Senhora. A maior parte das orações tinham o tom de gratidão, segundo fieis como Mariana Andrade, de 22 anos. Moradora do Pita, ela confessa que não tem tido tantas oportunidades de ir à igreja, mas faz questão de sempre agradecer e rogar pela proteção da santa no dia 13 de maio.

1/3 Paróquia fica na rua Dr. Pio Borges, no Barro Vermelho | Foto: Enzo Britto

“Eu não venho muito à Igreja, mas no dia [de Nossa Senhora de Fátima] eu sempre venho. Eu tenho a imagem dela e gosto muito; peço muita proteção para o meu filho, para a minha casa. É muito importante para mim. Quando eu me mudei, a primeira coisa que eu comprei foi a imagem dela. Ela me protege em tudo”, destaca a gonçalense, que aproveitou para levar seu filho, o pequeno Lohan, de 2 anos, para já dar seu primeiro passo na devoção à santa.

Mariana e Lohan prestaram suas homenagens à Santa | Foto: Enzo Britto

Muitos dos devotos na missa são frequentadores assíduos da paróquia. Marcele da Silva, de 43 anos, mora no Barro Vermelho e aproveitou a proximidade para pedir por saúde. “A gente sempre tem pedidos pela saúde, né? Mas para mim, Nossa Senhora é tudo. O título de Fátima é o que me direciona na fé, para chegar até Jesus, desde que eu me entendo como ser humano”, destaca Marcele.

Marcele é moradora do Barro Vermelho e aproveitou a data para homenagear Nossa Senhora de Fátima | Foto: Enzo Britto

Outros vem de um pouco mais longe, como é o caso de Laísa Silva, de 47 anos, e sua tia, Márcia Azevedo, de 63. Filha de uma Fátima batizada em homenagem à santa, Laísa frequenta a paróquia e não deixou de ir hoje, aproveitando a data especial. O mesmo é o caso da sua tia. “Nós fizemos tudo aqui, desde a primeira comunhão. Morávamos aqui em frente, mas, mesmo não morando mais aqui, eu venho sempre aqui. Nossos pedidos são só gratidão, pelo que ela nos protege não só hoje, mas todos os dias”, conta Márcia.

Tia e sobrinha gonçalenses são devotas de Nossa Senhora de Fátima | Foto: Enzo Britto

Nossa Senhora de Fátima é uma das invocações atribuídas à Virgem Maria. De acordo com a tradição católica, a Santa foi avistada por crianças em mais de uma ocasião no ano de 1917 em Fátima, cidade de Portugal. Sua festa foi instituída lá em Portugal na década de 40 e, apesar da maior presença na cultura católica do país europeu, também costuma ser bastante celebrada no Brasil.