Acusados de tráfico são presos pela PM em São Gonçalo

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área, lotados do 7º BPM (São Gonçalo), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, nesta terça-feira (13), na Rua Vivêncio da Silva, no Bairro Almerinda, em São Gonçalo, Kelven Thiago do Nascimento Marques, vulgo Levado do Sapo de 19 anos e Layza Cristina de Souza, a Trem Gordona, de 22 anos, acusados de tráfico de drogas e de integrarem a facção Comando Vermelho (C.V).

De posse de informações e patrulhamento nas proximidades das comunidades do Sapo e 6 pedal, no bairro de Almerinda, os policiais tinham como objetivo, reprimir a ação de criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas na região, em dado momento foram surpreendidos por traficantes que realizavam a venda de entorpecentes, e ao avistarem as guarnições tentaram fugir.

Após a realização de cerco tático e vasculhamento na área, as equipes obtiveram êxito na apreensão de dois rádios transmissores, 427 cápsulas de cocaína, 245 pedras de crack e 230 trouxinhas de maconha.

Os policiais militares também foram alvo de diversos disparos de arma de fogo, provenientes das comunidades da Torre e do Jockey. Os disparos cessaram apenas após a retirada das guarnições do local.

Diante dos fatos apresentados, os mesmos foram encaminhados à 75ª DP ( Rio d’ Ouro) onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados à uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficaram acautelados à disposição da justiça.

Assim, quem tiver qualquer informações sobre a localização do foragido da justiça denuncie imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido