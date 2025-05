Street Games desembarca em São Gonçalo com Festival de Cultura e Esporte

Street Games agita São Gonçalo com cultura, esporte e inclusão social - Foto: Divulgação

Street Games agita São Gonçalo com cultura, esporte e inclusão social - Foto: Divulgação

No dia 17 de maio, o Clube Mauá em São Gonçalo se tornará o palco de uma verdadeira celebração da juventude com o Street Games, um projeto inovador que transforma os espaços urbanos em cenários vibrantes de expressão artística e esportiva. O evento gratuito reunirá, das 13h às 17h, diversas modalidades, incluindo Futebol X1, Queimado, Capoeira, Cabo de Guerra, Breaking, Graffiti e BMX, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento de talentos.

O Street Games é mais do que um simples evento; ele representa um catalisador de transformações sociais e culturais. Com uma atmosfera contagiante, o Clube Mauá vai ganhar cor, ritmo e movimentos, oferecendo performances incríveis de atletas, artistas e músicos. “Queremos democratizar o acesso à cultura e ao esporte, envolvendo a comunidade em atividades que promovem o bem-estar e a cidadania”, afirma Paulo Ricart, organizador do evento.

Leia também:

Operação apreende armas e US$ 24 mil em mansão de suspeito ligado ao CV



Universo Niterói recebe exposição fotográfica de imigrantes e refugiados

O evento tem como objetivo proporcionar um espaço de lazer gratuito e acessível a todos, fortalecendo os laços comunitários e combatendo a desigualdade. Além disso, ao incentivar a prática de atividades físicas, o Street Games contribui para a melhoria da qualidade de vida da população com um estilo de vida saudável.

A participação em atividades esportivas e culturais também estimula o desenvolvimento de habilidades importantes como trabalho em equipe, liderança e disciplina, fundamentais para o crescimento pessoal dos jovens.

l. O Street Games chega com muita energia para conectar pessoas e celebrar a juventude através do esporte e da arte | Foto: Divulgação

Resgate da infância

Em meio à programação do Street Games, destaca-se a presença de brincadeiras clássicas como Queimado, Cabo de Guerra e Pique-Pega. Essas atividades, que costumavam ser comuns nas ruas e parques, hoje enfrentam o desafio de serem esquecidas, em grande parte devido ao uso excessivo da tecnologia entre jovens e crianças. O resgate dessas brincadeiras não apenas promove a atividade física, mas também relembra os valores de sociabilidade e diversão que marcaram a infância de muitos. Ao reintroduzir esses jogos na vida cotidiana, o Street Games busca reconectar a juventude a sua memória afetiva, mostrando que a diversão pode ser encontrada em cada esquina, sem a necessidade de telas ou dispositivos eletrônicos.