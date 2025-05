Universo Niterói recebe exposição fotográfica de imigrantes e refugiados

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, recebe até 16 de maio, a exposição fotográfica "Universo sem Fronteiras: Imigrantes e Refugiados". Os alunos do curso de Comunicação Social apresentam imagens e relatos de imigrantes anônimos, que, em muitas vezes, se tornam invisíveis nas ruas e cidades.

O aluno Breno Souza, de 23 anos, cursa o primeiro período de Jornalismo na Universo e contou sobre como foi realizar um trabalho sobre um tema tão importante na sociedade: "A parte que mais me marcou no trabalho foram as declarações dos imigrantes no geral. O meu grupo entrevistou o Charles. A frase impactante dele foi que ele às vezes no país dele se sente mais pressionado e discriminado do que no nosso país."

Breno e seu grupo entrevistaram o imigrante Charles Potosi, de 27 anos, do Equador | Foto: Enzo Britto

Julia Porto, de 19 anos, também do primeiro período do curso de Jornalismo, foi responsável pela arte produzida, como a montagem dos banners da exposição.

"Esse trabalho, ele significou muito para a gente, porque a gente está no primeiro período. É um tema que está muito em alta agora, né, globalmente, é uma preocupação a nível global. Então, para a gente foi muito significativo poder entrar em contato com essas pessoas. A gente furou a nossa bolha e entendeu a realidade do outro."

Julia Porto destacou que o processo de 'furar a bolha' foi um dos mais importantes durante todo trabalho realizado | Foto: Enzo Britto

Cursando o sexto período, o aluno João Pedro Machado, de 26 anos, entrevistou Antônio Romero, de apenas 17 anos, que veio da Venezuela. Ele destacou a maturidade do rapaz, mesmo tão jovem: "Um menino muito lúcido, se olharmos pra geração de hoje, principalmente a geração da rede social, que acaba sendo meio iludida pelos pontos atuais que nós vivemos na sociedade."

João contou que Romero veio para o Brasil com os pais, mas tem familiares espalhados em vários países: "Ele tá aqui com a família dele, com o pai, a mãe e um irmão. A outra irmã mora nos Estados Unidos. Tem gente que tá na Inglaterra, tem gente na Colômbia, muito por causa da questão política e econômica da Venezuela."

João Pedro Machado (próximo ao banner) e seu grupo conversaram com o jovem venezuelano Antônio Romero | Foto: Enzo Britto

O professor Alexandre Nunes também comentou sobre a atualidade do tema: "Há alguns anos a gente tem tido a oportunidade de propor exposições com a temática mais social e aquilo que está acontecendo no momento. Por exemplo, o episódio que ocorreu com o governo americano atual, deportando brasileiros. Muito triste ver aqueles nossos colegas, amigos, familiares, sendo deportados dessa maneira".

Alexandre também elogiou os alunos que estiveram no processo de produção da exposição: "Eles tiveram que fazer a entrevista, a fotografia, tiveram que ouvir, criar pautas para saber como fazer e obter essas informações junto a essas pessoas. Ou seja, toda a aplicação, propriamente dita, dos conteúdos programáticos das disciplinas, são usadas em um evento como esse. E, além disso, o exercício da cidadania. Porque a gente não está preparando só um aluno para o mercado de trabalho. A gente está preparando pessoas para serem melhores cidadãos".

O professor Alexandre Nunes elogiou todo processo de desenvolvimento de seus alunos para a exposição | Foto: Enzo Britto

Diretor Geral do campus Niterói, Anderson Freire esteve presente na abertura do evento. Ele se disse orgulhoso por poder tocar em um tema tão importante para ser debatido: "Feliz de poder proporcionar essa integração com temas atuais, principalmente no curso de comunicação, que é viva, e os alunos trazem temas como esse, dessa magnitude."

"É muito legal ver os alunos chegando, observando, entendendo, buscando aprimorar o que é esse tema. Tema que é alvo de grande crítica agora, principalmente nos Estados Unidos, que vive um processo grande de caça aos imigrantes. E o Brasil sempre acolhe os imigrantes, especialmente em Niterói", completou Anderson.

Diretor Geral do Campus Niterói, Anderson Freire prestigiou a abertura da exposição | Foto: Enzo Britto

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca