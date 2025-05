Fiéis celebram o Dia de Nossa Senhora de Fátima com missas, procissões e quermesses

Católicos participam nesta terça-feira (13) de celebrações em homenagem a Nossa Senhora de Fátima em paróquias e capelas de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Saquarema. A data é marcada por missas, procissões e programações especiais em devoção à santa, que é uma das mais populares entre os fiéis brasileiros.

Niterói

Em Niterói, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, situada na Rua Andrade Pinto, número 189, no bairro de Fátima, realiza celebrações em homenagem à santa, organizadas pelo Vicariato Niterói.

As comemorações começaram às 8h, com a abertura da igreja para visitação e oração. A Santa Missa da Aparição de Nossa Senhora será realizada às 12h, seguida da Adoração ao Santíssimo, às 17h.

Os festejos seguem no período da tarde: às 18h, os fiéis se reúnem na praça para rezar o terço e, em seguida, participam da procissão pelas ruas do bairro, às 18h30. A programação será encerrada por volta das 19h com a Santa Missa Solene.

São Gonçalo

Em São Gonçalo, igrejas e capelas também divulgaram suas programações para o dia festivo em homenagem à santa, mobilizando fiéis durante toda esta terça-feira.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no Barro Vermelho, iniciou o dia com uma alvorada às 6h. Em seguida, foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo Pe. Francielo.

Às 9h, ocorreu a segunda Santa Missa, presidida pelo Pe. Robinho. A terceira Missa foi celebrada às 11h, pelo padre Rafael Santana.

Por volta das 12h, foi servido aos fiéis o tradicional almoço com angu à baiana. No período da tarde, às 13h30, haverá o Santo Terço e o Ofício de Nossa Senhora. Às 15h, será celebrada outra Missa, pelo padre Cadu.

Às 17h, uma nova Santa Missa será presidida pelo padre Pedro Paulo. Em seguida, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas do bairro.

As festividades terminam às 20h, com barraquinhas e shows em área externa.

Programação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Foto: Divulgação

A Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima, em Tribobó, também se programou para receber os fiéis nessa data festiva para o catolicismo. Os festejos iniciaram com a Santa Missa, às 8h, sendo servido, logo em seguida, um café partilhado.

Houve também, às 9h, o Terço Meditado de Nossa Senhora de Fátima com a Legião de Maria. As comemorações continuam na parte da tarde, às 15h, com o Terço da Misericórdia com o Apostolado da Oração. Também haverá o Terço dos Homens com as Pastorais, às 17h. A procissão em homenagem à santa será às 18h, seguida da Santa Missa, às 19.

Após os ritos religiosos, os fiéis poderão confraternizar na quermesse.

Programação da Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima | Foto: Divulgação

A Capela Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Oscarino Maciel, 230 A, em Nova Cidade, realizará uma Procissão Luminosa às 19h, saindo da Matriz de Nossa Senhora do Amparo e com encerramento no Educandário Souza Basílio. No local, será celebrada a Santa Missa em honra à Nossa Senhora de Fátima.



Programação da Capela Nossa Senhora de Fátima | Foto: Divulgação

Itaboraí

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Manilha, iniciou sua programação ainda na segunda-feira.

A primeira Santa Missa, presidida pelo Pe. Gabriel Ramalho, ocorreu às 7h30. Depois, às 8h30, foi servido o Café com Maria. Ao meio-dia, Dom José Francisco celebrou a segunda Missa do dia.

À tarde, haverá Exposição do Santíssimo Sacramento e récita do Santo Rosário às 15h. Às 17h, os fiéis receberão a bênção do Santíssimo Sacramento.

A procissão será às 18h, seguida da terceira Santa Missa, celebrada pelo Pe. Carlos Alberto. Após a cerimônia, haverá shows e atividades externas, com apresentação do Ministério Dom Raiz.

Programação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Foto: Divulgação

Saquarema

Em Saquarema, os devotos poderão participar das homenagens na Capela São Lourenço, em Jaconé.

A programação terá início às 15h, com a abertura da capela. Às 17h, acontece a Adoração ao Santíssimo Sacramento. A partir das 18h30, haverá uma procissão pelas ruas do entorno e, em seguida, a Santa Missa Solene.

Encerrando o evento, barraquinhas estarão disponíveis para confraternização dos fiéis.