Maricá vai nomear carnavalesco Milton Cunha como reitor da primeira universidade dedicada ao Carnaval

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, vai nomear o carnavalesco Milton Cunha como reitor da Universidade Livre do Carnaval de Maricá, a primeira inteiramente dedicada ao estudo e às economias da maior festa popular do planeta. Ele assume o cargo no dia 16 de maio, quando também será inaugurada a sede da instituição. A cerimônia acontece na quadra da escola de samba União de Maricá.

Além de renomado carnavalesco, Milton Cunha é cenógrafo, psicólogo e comentarista de carnaval. Com uma sólida formação acadêmica, possui mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-doutorado em História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ.

Serão pares do carnavalesco na Reitoria Colegiada da instituição: Antônio Carlos dos Santos, mais conhecido como Vovô do Ilê, fundador e presidente do bloco afro do Carnaval de Salvador Ilê Aiyê, lenda do carnaval baiano e Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira e voz atuante da cultura negra.

Lançada em janeiro de 2025, a Universidade Livre do Carnaval de Maricá é uma instituição inovadora dedicada à promoção da economia criativa do carnaval, que vai oferecer mais de 60 formações livres, técnicas e, no futuro, cursos superiores em áreas que vão da cenografia à produção cultural. Além disso, contará com a Rede Brasileira de Estudos do Carnaval (REBECA), um projeto voltado para a pesquisa e o aprofundamento acadêmico sobre o carnaval.



“Vamos consolidar a Universidade Livre do Carnaval como referência nesta tradição autêntica da cultura popular brasileira, sendo reconhecida pela qualidade acadêmica e pela contribuição efetiva na economia criativa circular e no desenvolvimento humano no âmbito profissional e cultural”, disse o secretário de Cultura e das Utopias de Maricá, Sady Bianchin.

Maricá, que já tem escola de samba com seu nome, vai se consolidando como território dessa atividade na arte, mas também na formação qualificada para a economia criativa. A cerimônia de nomeação dos reitores e a inauguração da sede da Universidade Livre do Carnaval de Maricá ocorrerá no dia 16 de maio, às 19h, na quadra da escola de samba União de Maricá.