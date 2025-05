Pestalozzi de Niterói tem fornecimento de energia normalizado após falta de luz no domingo (11); Atendimentos foram suspensos

Todos os atendimentos oferecidos pela Associação Pestalozzi de Niterói, localizada na Estrada Caetano Monteiro, 857, no bairro Badu, em Pendotiba, foram temporariamente suspensos, na manhã desta segunda-feira (12), devido à falta de energia elétrica no local, que desde às 15h do último domingo (11) foi afetado pela falta de luz, o que também ocasionou em danos às centenas de pessoas com deficiência assistidas pela instituição — uma das maiores do Estado do Rio de Janeiro na área de reabilitação.

As aulas do turno da manhã do Centro Experimental Helena Antipoff, voltadas à educação de alunos com deficiência intelectual e múltipla, também foram suspensas. Além disso, a produção de órteses e próteses, que atende pacientes de mais de 60 municípios do estado, foi interrompida. Cerca de 250 atendimentos terapêuticos precisaram ser cancelados nesta segunda-feira (12).

A Pestalozzi de Niterói registrou quatro chamados de emergência junto à concessionária responsável pelo serviço de energia, mas, apenas na manhã desta segunda-feira (12), uma equipe foi enviada para avaliação do ocorrido.

O superintendente da instituição, Juarez Mothe, alerta para a gravidade da situação:

“Somos uma instituição que lida diretamente com pessoas com deficiência, muitas delas em situação de vulnerabilidade. Precisamos de um atendimento mais ágil e de um canal de comunicação eficaz com a prestadora de serviço para garantir o funcionamento de atividades essenciais que não podem esperar”, destacou.

Procurada pela reportagem, a Enel informou que o fornecimento de energia no local foi normalizado às 11h20 desta segunda-feira (12).