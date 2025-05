Bia Miranda e Gato Preto oficializam namoro após ele negar a paternidade da filha

Os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto oficializaram o namoro após um ano de relacionamento marcado por idas e voltas, inúmeras polêmicas e o nascimento prematuro da pequena Maysha. A nova fase do relacionamento foi oficializado neste final de semana e contou com troca de alianças, decoração com muitos balões, além de ser compartilhado com os seguidores.

“Não desiste de mim, eu estou disposto a melhorar por você”, escreveu Gato Preto na legenda da postagem. A resposta de Bia Miranda foi: “Finalmente né, quase um ano de namoro”.

A escolha de tornar o namoro oficial foi tomada depois de um momento difícil. A filha do casal, Maysha, veio ao mundo prematuramente em abril e segue internada na UTI. Na época do parto, os influenciadores haviam anunciado mais um término, e Gato Preto também havia negado publicamente ser pai da menina.

Bia Miranda trouxe a filha ao mundo sem a presença de Gato Preto na maternidade, que só foi à unidade médica no dia seguinte. No momento do nascimento, Bia foi acompanhada pelo DJ Buarque, pai do primeiro filho da famosa, Kaleb.