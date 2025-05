Idoso morre atropelado na RJ-106, em Maricá

O corpo de João foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói - Foto: Layla Mussi/ Arquivo OSG

O idoso João da Silva, de 81 anos, morreu atropelado por um carro nesta segunda-feira (12 de maio), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), próximo ao bairro São José, em Maricá, no sentido Niterói.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 8h50, mas, quando a equipe chegou ao local do acidente, constatou que o idoso já estava morto.

O corpo de João foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. A família do idoso é aguardada para dar início aos trâmites de reconhecimento e liberação do corpo.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do motorista responsável pelo atropelamento.