PM apreende mais de 4 kg de drogas durante patrulhamento no Centro de Niterói; Vídeo

Agentes do 12º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas durante um patrulhamento realizado na madrugada desta segunda-feira (12), na Rua Cinco, Comunidade do Sabão, no Centro de Niterói.

As equipes, sob o comando da Supervisão de Oficial, seguiram até o local, conhecido como ponto de preparo de entorpecentes. Ao perceberem a presença policial, suspeitos não identificados tentaram fugir pelos telhados de residências vizinhas ao imóvel, que era utilizado para a prática ilícita.

Após cerco tático, cinco suspeitos — entre eles, dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 — foram abordados enquanto tentavam sair da comunidade pela Rua São Lourenço.

Dentro do imóvel, foram encontrados 3 mil pinos de cocaína (2,7 kg) prontos para venda, 2 kg de cocaína em uma bacia, pronta para ser embalada e comercializada, e dois carregadores de pistola calibre 380.





Todo o material foi apreendido pela PM, e os suspeitos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde prestaram depoimento e ficaram à disposição da Justiça.