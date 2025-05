"Padre Gato do Conclave" vira sensação nas redes sociais

Enquanto o mundo católico acompanhava com atenção o "Habemus Papam" direto do Vaticano, os brasileiros celebravam uma outra revelação: a do carismático padre Jefferson Merighetti. Aos 46 anos, o presbítero carioca, que vive atualmente em Roma, foi flagrado entre os fiéis durante a transmissão do fim do conclave — e bastaram 20 segundos de vídeo para que sua aparência, sorriso simpático e português fluente conquistassem milhares de internautas.

O episódio viralizou nas redes, e não demorou para que o religioso ganhasse o apelido de “Padre Gato do Conclave”. Desde então, seu número de seguidores no Instagram só cresce.

Padre Jefferson é presbítero da Arquidiocese do Rio de Janeiro e já atuou como diretor de Mídias Sociais entre 2011 e 2017. No mesmo período, foi pároco da Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, na Penha, Zona Norte do Rio. Atualmente, vive em Roma, de onde acabou viralizando sem nem perceber.