Família de jovem morto por PMs em São Gonçalo faz ato por justiça

Caso segue em investigação e terá primeira audiência no início de junho - Foto: Divulgação

Familiares e amigos de Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, morto a tiros por policiais militares em São Gonçalo, realizaram neste sábado (10) um protesto pacífico pedindo justiça e denunciando a violência policial. O caso, ocorrido próximo à comunidade do Salgueiro, segue sob investigação. A primeira audiência foi marcada para o dia 2 do próximo mês, às 13h, no Fórum Patrícia Acioli.





O ato reuniu moradores da região e movimentos sociais. Os familiares de Ruan reforçaram a importância da pressão social para que o caso seja levado adiante e não caia no esquecimento.