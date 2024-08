Morre jovem baleado durante abordagem policial em São Gonçalo

O empresário Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, morreu na manhã desta terça-feira (20), no Pronto-Socorro Central de São Gonçalo. Ele foi baleado por policiais na manhã da última segunda-feira (19), em uma das saídas da BR-101, na altura do Porto do Rosa.

Rhuan estava internado em estado gravíssimo, e a família chegou a fazer uma campanha para doação de sangue.



Ele foi atingido por dois tiros, que acertaram órgãos na região abdominal.

O corpo do jovem ainda está no PSSG, mas será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML-Tribobó).

Leia mais:



Jovem é baleado pela polícia em São Gonçalo

O bom filho à casa torna: Instituto Vini Jr. ganha nova sede em Ciep no Porto do Rosa

Logo após dar entrevista, a mãe precisou de atendimento médico | Foto: Kiko Charret

Segundo a família, o jovem passou o dia comemorando o aniversário da mãe, Fernanda Garcia. "Comemoramos meu aniversário, e depois ele estava na rua conversando com os amigos. Quando deu 23h50, ele saiu de casa e, às 00h10, foi baleado. Ele errou, dirigiu e bebeu. Mas que a polícia o levasse preso, e não atirasse de fuzil", disse a mãe do jovem, na manhã do ocorrido.

Conforme informações, Rhuan estava no sentido Itaboraí, quando saiu da BR-101, no acesso ao Porto do Rosa. Ele teria feito uma manobra brusca, conhecida como cavalo de pau, e foi surpreendido por policiais que o mandaram parar.

"A viatura estava toda apagada, mas mesmo assim ele parou. Tinha um primo com ele, além de duas meninas em motocicletas. Ele parou, e mesmo assim os policiais deram três tiros de fuzil no carro dele. Dois tiros atingiram meu filho", relatou a mãe do jovem, que é proprietário de uma loja multimarcas e de um depósito de bebidas.

O carro de Rhuan passou por perícia, e o caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

Em nota, a Polícia Militar informou que, durante a abordagem ao veículo da vítima, criminosos das proximidades iniciaram um confronto. Rhuan, segundo a nota, foi ferido nesse momento.